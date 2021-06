[Preview] The Great Ace Attorney Chronicles – eindelijk in Europa

Ben jij benieuwd hoe de officiële vertaling van The Great Ace Attorney is? Onze eerste indrukken vind je hier.

Zes jaar heeft het geduurd, maar The Great Ace Attorney komt eindelijk naar het Westen! Vanaf eind volgende maand verschijnt The Great Ace Attorney Chronicles namelijk in onder andere Europa. Deze HD-versies van The Great Ace Attorney Adventures en The Great Ace Attorney Adventures 2: Resolve waren nooit eerder officieel in het Engels beschikbaar en fans hun geduld wordt nu eindelijk beloond. Wij konden dankzij Capcom alvast met een gedeelte van het spel aan de slag en onze eerste bevindingen kun je hier uitgebreid lezen. Hoewel het uiteindelijke spel twee spellen bevat hebben wij drie cases uit het eerste spel al kunnen spelen.

The Great Ace Attorney volgt het verhaal van Ryunosuke Naruhodo, een student van de Imperial Yumei University die eind 19de eeuw leefde in Japan. Wanneer je het spel begint word je direct in een rechtszaak gegooid waarin je jezelf moet gaan zien te verdedigen. Na deze eerste zaak kom je in een diepgaand complot terecht en zul jij als rookie advocaat het in de big league van Londen moeten opnemen tegen grof geschut.

Onderzoeken en verdedigen

In de drie cases die ik heb gespeeld zijn er twee verschillende onderdelen aan een zaak. Het onderzoek en de rechtszaak zelf. De enige die hier niet in meeging was de eerste zaak welke als een tutorial gezien kan worden. Hier werd alleen een rechtszaak gebruikt. De gameplay is daarmee ook redelijk gelijk aan andere Ace Attorney-spellen.

Tijdens het onderzoek zul je vooral op zoek gaan naar bewijsmateriaal. Hier zul je dus geen getuigen onder druk moeten zetten of iemand hoeven overtuigen, maar ga je puur informatie verzamelen. Of je nu een persoon die de verdachte of het slachtoffer kent ondervraagt of iemand die wat gehoord heeft. De kleinste beetjes informatie kunnen al enorm helpen tijdens de uiteindelijke rechtszaak. Uniek bij The Great Ace Attorney zijn de deduction momenten. In een eind 19de-eeuwse Londen kan een Sherlock Holmes Herlock Sholmes natuurlijk niet uitblijven.

Deze bijzondere detective komt tijdens een case regelmatig langs met verschillende bijzondere opvattingen. Door middel van ‘meesterlijke’ deductie onthuld hij volgens zichzelf de kleinste details. Er is alleen een probleem, van zijn conclusies klopt namelijk vrijwel niets. Tijdens speciale ‘Logic and Reasoning Spectacular’ momenten zul je zelf deducties moeten maken en zijn uitspraken bijsturen. Hierdoor krijg jij ook weer nieuw inzicht in de zaak en kom je een stukje dichter bij de waarheid.

De rechtszaken zijn wat ‘serieuzer’ en de afwisseling tussen de zaak en het onderzoek voelt fijn aangezien de gameplay dan toch net een wat anders is. Ook nu zul je constant moeten opletten voor bewijs, maar hier is net wat meer uitdaging te vinden. Je zult namelijk de getuigen nu ook onder druk moeten zetten om te kijken of er iets niet klopt in hun getuigenis. Doe je dit goed dan ben je niet alleen dichterbij de overwinning, maar je krijgt vaak ook nog eens een goed gevoel. Het is namelijk enorm bevredigend om getuigen overdonderd te zien worden door het blootstellen van een leugen. De reacties zijn namelijk vaak komisch en leveren vaak nog nieuwe informatie op ook.

Het spel is dus veel tekst en dan bedoel ik dus ook écht veel tekst. Dit is wel standaard bij visual novels, maar bij deze spellen zul je dus constant alles goed moeten lezen. Elke zin kan namelijk net dat stukje informatie bevatten wat het onderzoek in jouw voordeel kan sturen.

Controller of Touchscreen?

Het spel is zowel met de controller als touchscreen te besturen en beiden werken op zich best wel fijn. Persoonlijk was een controller wel iets fijner. Op de meesten stukken is er weinig verschil namelijk. Of je nou klikt of het scherm aanraakt het maakt weinig verschil. Het werkt beiden net zo soepel. Het verschil merk je vooral wanneer je een stuk bewijs beter moet onderzoeken.

Op dat moment kun je namelijk het bewijs van alle kanten bekijken en dat werkt niet helemaal soepel door middel van het touchscreen. Het hebben van twee thumbsticks zorgt hier voor een veel soepelere besturing. Op alle andere momenten is er eigenlijk geen verschil in de bruikbaarheid van de besturingsmogelijkheden.

Voorlopige conclusie

Hoewel ik tot nu toe maar drie cases heb gespeeld bevalt deze HD remaster uitermate. De besturing werkt fijn, de gameplay is leuk (tot nu toe in elk geval). Het verhaal trekt je mee en stukje bij beetje zul je meer meekrijgen over wat er precies gaande is.