Crysis Remastered Trilogy zal ook fysiek verschijnen

Goed nieuws voor fans van doosjes.

Vorig jaar verscheen Crysis Remastered voor de Switch en andere platformen. Begin deze maand heeft Crytek ook officieel aangekondigd dat ook de vervolgen een remaster krijgen. Vanaf dit najaar zullen de drie spellen in een bundel verkrijgbaar zijn voor PlayStation, Xbox, PC en de Nintendo Switch. Aanvankelijk was een fysieke versie nog niet bevestigd, maar daar is nu verandering in gekomen. De game zal ook fysiek in de winkels komen te liggen. Goed nieuws dus voor fans van fysieke spellen.

De cartridge-versie zal rond de €39,99 gaan kosten. Ook krijgen de fysieke versies van de game een bonus ‘art card’. De trilogie is volgens Crytek een geweldige kans voor iedereen die onbekend met de serie is. Je kunt namelijk in een teug het hele verhaal volgen. Voor fans van de serie is dit natuurlijk ook een uitgelezen kans. Deze kunnen nu opnieuw het verhaal beleven in een moderner jasje. In het vierde kwartaal van dit jaar moet de uitkomen, maar een exacte datum is nog niet bekend.