Maak volgende maand deel uit van een interactieve film in Dark Nights with Poe and Munro 

Let op: het spel bevat een PEGI 16-classificatie!

Eerder dit jaar maakte uitgever D’Avekki Studios bekend dat Dark Nights with Poe and Munro naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Echter was een releasedatum toen nog onbekend, maar deze hebben we nu wel. De interactieve film is namelijk vanaf 15 juli te beleven op de Nintendo Switch. De titel zal voor een bedrag van 11,99 over de digitale toonbank gaan, maar tot 14 juli krijg je 10% korting op jouw aankoop.

In Dark Nights with Poe and Munro ga je op avontuur in een vreemde stad met de radiopresentatoren, en tevens geheime minnaars, Poe en Munro. In dit bijna vijf uur durende verhaal kom je zes verschillende mysteries tegen vol met actie. Bovendien kent elke aflevering alternatieve eindes waardoor er vele dingen kunnen gebeuren. Gaat het jou lukken om dit duo in leven te houden?

Ben je benieuwd geworden naar Dark Nights with Poe and Munro? Bekijk dan onderstaande trailer.