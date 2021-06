[Special] Nintendo Space World: Revisited

Ooit van Space World gehoord? Denis praat je bij!

Inmiddels ligt de E3 weer achter ons en hebben we ook dit jaar weer flink wat nieuwe aankondigingen voorbij zien komen. Met de E3 achter ons en Gamescom in zicht, ging Denis op onderzoek om te kijken op welke andere manier Nintendo vroeger het publiek bereikte. Tot 2001 deed Nintendo dat met een eigen evenement genaamd Space World. Denis dook terug in de tijd!

Wat was het eigenlijk?

Al vanaf 1989 had Nintendo zijn eigen event waar het bedrijf nieuwe releases bekendmaakte, onder de naam “Nintendo Space World”. Het was een meerdaags evenement waarbij op een uiterst dynamische manier alles wat nieuw was bij Nintendo werd gepresenteerd. Het was ook hét videogame-evenement bij uitstek voor Nintendo om een hype te creëren rond nieuwe exclusieve software en hardware. Zo was Nintendo Space World de plek waar voor het eerst de GameCube, Game Boy Advance, Nintendo 64 werden vertoond, maar ook videogame-franchises, zoals Pokémon, The Legend of Zelda en Super Mario. Jaarlijks was er heel wat internationale pers betrokken bij Nintendo’s Space World-evenementen. Helaas stopte Nintendo in 2001 met het organiseren van dit evenement, maar de herinnering blijft…

Hieronder lees je meer over Nintendo Space World, ook bekend als “Shoshinkai” of “Famicom Space World” in Japan.

Het format

Het format van de jaarlijkse, driedaagse Nintendo Space World was dat er één dag speciaal voor de pers was gereserveerd en de andere twee dagen mocht het grote publiek komen kijken naar alle blikvangers. Om de hoofdstands van Nintendo stonden verschillende third party ontwikkelaars om hun nieuwe games te promoten en te laten spelen door ware Nintendo-fans. Er was ook genoeg plek voor geweldige decors en optredens van bekende Nintendo videogamekarakters. Anders dan bij andere videogame-events was het Nintendo die besliste wanneer een Space World gehouden zou worden en niet een overkoepelende organisatie. Het evenement werd altijd gehouden in het Japanse Kyoto, waar het hoofdkantoor van Nintendo is, of in het Japanse Chiba (Makuhari Convention Center).

Na Space World 2001 ging Nintendo voor een meer online-show of naar overkoepelende videogamebeurzen, zoals E3 in Amerika. De reden hiervoor zal o.a. financiën geweest zijn; het opzetten van een jaarlijks evenement voor je eigen bedrijf kost immers meer dan meedoen met een overkoepelend evenement. Daarnaast wilde Nintendo meer dan alleen bestaande Nintendo-fans bereiken en door jezelf te presenteren op een algemene gamebeurs kan je gemakkelijker nieuwe fans naar je bedrijf toe trekken.

Belangrijke momenten

Tussen 1989 en 2001 heeft Nintendo meerdere mijlpalen bereikt met hun hardware en software; deze mijlpalen werden voor het eerst bekendgemaakt tijdens hun eigen Space World-evenementen. Hieronder zie je een overzicht met de belangrijkste momenten.

1989: de eerste Nintendo Space World. Tijdens dit evenement werd de Super Famicom, oftewel de “Super Nintendo Entertainment System (SNES)”, gepresenteerd. Ook werd de game “Super Mario World” tijdens deze editie aan de wereld voorgesteld.

de eerste Nintendo Space World. Tijdens dit evenement werd de Super Famicom, oftewel de “Super Nintendo Entertainment System (SNES)”, gepresenteerd. Ook werd de game “Super Mario World” tijdens deze editie aan de wereld voorgesteld. 1991: “The Legend of Zelda: A Link to the Past” werd voorgesteld aan het publiek.

“The Legend of Zelda: A Link to the Past” werd voorgesteld aan het publiek. 1993: de eerste tekenen voor wat uiteindelijk de “Nintendo 64” zou worden zien het daglicht. Met veel zelfverzekerdheid wordt ook de “Virtual Boy” gepresenteerd, dit bleek onterecht.

de eerste tekenen voor wat uiteindelijk de “Nintendo 64” zou worden zien het daglicht. Met veel zelfverzekerdheid wordt ook de “Virtual Boy” gepresenteerd, dit bleek onterecht. 1995: De Nintendo 64 wordt officieel onthuld, samen met een line-up van dertien games, waaronder “Super Mario 64”. Er werden eerste, vage beelden getoond van wat uiteindelijk “The Legend of Zelda: Ocarina of Time” zou worden en de Nintendo 64 hardware add-on, de “Nintendo 64 Disc Drive (64DD)” werd benoemd.

De Nintendo 64 wordt officieel onthuld, samen met een line-up van dertien games, waaronder “Super Mario 64”. Er werden eerste, vage beelden getoond van wat uiteindelijk “The Legend of Zelda: Ocarina of Time” zou worden en de Nintendo 64 hardware add-on, de “Nintendo 64 Disc Drive (64DD)” werd benoemd. 1997: hardware, zoals de “Game Boy Camera” en “Game Boy Printer” worden gepresenteerd, maar ook vroeg versies van de games “Pokémon Gold en Silver”. Daarnaast lag de focus wederom op de 64DD, die uiteindelijk nooit buiten Japan zou worden gereleaset.

hardware, zoals de “Game Boy Camera” en “Game Boy Printer” worden gepresenteerd, maar ook vroeg versies van de games “Pokémon Gold en Silver”. Daarnaast lag de focus wederom op de 64DD, die uiteindelijk nooit buiten Japan zou worden gereleaset. 1999: door een gebrek aan software en updates over de Nintendo 64DD besloot Nintendo de Space World van 1998 te annuleren. In 1999 werden games, zoals Zelda Gaiden (uiteindelijk “Majora’s Mask”) en “Paper Mario”.

2000: tijdens deze editie werden zowel de “Nintendo GameCube” als de “Game Boy Advance” voorgesteld. De 64DD werd officieel DeaDD verklaard.

tijdens deze editie werden zowel de “Nintendo GameCube” als de “Game Boy Advance” voorgesteld. De 64DD werd officieel DeaDD verklaard. 2001: de laatste Nintendo Space World ooit. “Super Mario Sunshine” voor de GameCube werd gepresenteerd aan het grote publiek. Oók werden er eerste beelden vertoond van wat uiteindelijk de controversiële cartoonachtige “The Legend of Zelda: The Windwaker” zou worden.

Andere evenementen

Naast Space World, welke na 2001 geen vervolg meer kreeg, hield Nintendo nog verschillende andere evenementen.

Nintendo Fusion Tour

Van 2003 tot 2006 had Nintendo een jaarlijks terugkerend evenement onder de naam “Nintendo Fusion Tour”. Tijdens dit evenement presenteerde Nintendo zijn laatste nieuwe videogames, gecombineerd met een rockmuziekconcert. Hoezo Nintendo en een kiddy-imago?

Nintendo World

In 2006 werd er door Nintendo een evenement georganiseerd onder de naam Nintendo World. Tijdens dit specifieke evenement werd de Nintendo Wii gepresenteerd. Het evenement vond plaats in Japan. Gamers en media kregen toen informatie over de lancering van de Nintendo Wii alsmede de spellen die ervoor op de planning stonden. Er werd nog een losstaand Nintendo World-evenement georganiseerd in 2011 waarbij de Nintendo 3DS officieel werd gepresenteerd.

Wat vind jij?

Zie jij liever specifieke Nintendo-evenementen terugkeren of ga je helemaal mee in de online-aanpak van Nintendo? Laat het ons weten in de comments!