[Review] Destroy all Humans! – omdat je altijd al een alien had willen zijn

Maar knalt dat wel lekker weg, zo'n UFO-laserstraal? Lees het in deze review

Destroy All Humans! kwam in 2005 voor het eerst uit voor de PlayStation 2 en Xbox. Van origine was dit spel bedoeld als een parodie op de Alien Invasion-films. In dit actie-avonturenspel is het -zoals de titel al doet vermoeden- de bedoeling om het menselijk ras uit te roeien. Dit doe je als alien die zich onder andere kan vermommen als mens. Black Forest Games had de eer om de remaster versie uit te brengen, onder andere op Nintendo Switch. Of wij mensen vermorzelen en huizen laten ontploffen ook echt leuk vinden, lees je hier.

‘Welkom’ op aarde

Die mensen moeten wel gedacht hebben ‘wat vliegt daar nou?’. Boven de militaire basis schiet een UFO voorbij, welke neer wordt gehaald. Dit is de aanzet van de grote oorlog tegen de mens: hoe durven ze een alien neer te schieten? Maar er is meer reden om een bezoekje te brengen aan de aarde: aliens kunnen zichzelf niet voortplanten, daarom klonen ze hun eigen soort. Door dat vele klonen verbetert het DNA echter niet en worden ze eerder dommer dan slimmer. De mens heeft een zogenaamd ‘furon’ DNA, wat de aliens te pakken moeten krijgen om slimmer te worden. En wat zijn die wit-zwarte dingen op 4 poten eigenlijk, die ‘mooo’ roepen? Hoofd-alien Cryptosporidium 137 gaat het allemaal onderzoeken, en daar ga jij natuurlijk bij helpen.

Schiet de wereld maar lek

Als boze alien wil je maar een ding: de mensen uitroeien en alles op aarde aan gort laseren met jouw UFO. Gelukkig krijg je daar ook de kans voor in de game, al is het wel de bedoeling om naar de instructies van de thuisbasis te luisteren. Om informatie te kunnen verzamelen is het soms nodig om hersenen te verzamelen, jezelf te vermommen als mens of een mens mee te lokken naar de UFO voor verder onderzoek. De hoofdmissie is duidelijk niet voor niks om DNA te verzamelen om het alien-ras de beste en slimste te maken. Dit doe je dan ook door allerlei kleine uitdagingen op te lossen.



In elk deel van de wereld zijn verschillende uitdagingen om te spelen, op die manier kan het onderzoek voortbestaan en krijgt de hoofdalien genoeg sloop- en moordpleziertjes. Het ene level duurt langer dan het andere, maar altijd is er genoeg te doen en te zien. Ondanks dat de uitdagingen zo nu en dan wel variëren, gaat alles na een tijdje wel wat repetatief voelen. De filmpjes zijn overigens erg vermakelijk en het spel speelt al met al wél lekker weg. Het is leuk om soms even rond te kijken in een bepaald gebied, zo lang je maar niet gezien wordt door mensen met wapens. Die vallen je namelijk zonder pardon aan. Er zit dus lekker veel humor in, je kan hier en daar lekker je ding doen en jezelf vermommen als mens zodat niemand het opvalt dat ze een alien zien lopen, wat een aardig gevoel van vrijheid geeft.

Audiovisueel

De grafische vormgeving zal er ongetwijfeld een stuk op vooruit zijn gegaan sinds het origineel uit 2005. Het ziet er leuk uit maar de graphics zijn zeker niet adembenemend. De besturing gaat na wat wennen vrij soepel en snel, hier zal je als doorgewinterde gamer vrij makkelijk aan kunnen wennen. Er zit lekker veel humor in, al is het soms behoorlijk Amerikaans (al is het hele concept van dit spel al behoorlijk Amerikaans). Het geluid en de muziek past goed bij de sfeer van de aliens, waardoor het makkelijker is om helemaal in het spel te kruipen. Het is echter geen lang spel en makkelijk binnen 10 uur uit te spelenl. Gelukkig heb je daarna altijd nog de mogelijkheid om uitdagingen opnieuw te spelen om deze te kunnen verbeteren.

Conclusie

Destroy All Humans! is en blijft een leuk concept: in plaats van het uitschakelen van buitenaards leven, BEN je het buitenaardse leven. De aliens zijn er op uit om hersenen te oogsten op de aarde zodat ze zichzelf slimmer kunnen klonen dan hoe ze het nu doen. Tijdens het verzamelen van informatie en hersenen zal er zo nu en dan een boerderij of 20 opgeblazen moeten worden, maar daar draaien die aliens in hun UFOs hun hand niet voor om. Hoewel Destroy All Humans! geen hoogstaande titel is, is het wel erg vermakelijk. Er zit humor in, je kan hier en daar lekker je ding doen en jezelf vermommen als mens zodat niemand het opvalt dat ze een alien zien lopen. Omdat het een remake is van een spel uit 2005 is het geen lang spel, de grafische vormgeving is gemiddeld maar de muziek past goed bij de sfeer. Als je even wat anders wilt tussendoor, is dit spel zeker aan te raden.

+ De andere kant van de alien invasie kunnen meemaken

+ Veel humor

– Korte gameplay

– Soms is het wat repetatief

DN-Score: 7