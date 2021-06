Nog meer No More Heroes 3 voorpret met Slash and Death-trailer

Travis keert dit jaar terug en inmiddels is het de hoogste tijd voor een nieuwe trailer

Marvelous is goed op dreef met de promotie van hun aankomende Nintendo Switch-titel No More Heroes 3. De afgelopen weken zagen we al verschillende trailers voorbij komen en vandaag is het tijd voor weer een nieuwe trailer. In de nieuwe Slash and Death-trailer staat vooral alle actie met Travis’ zwaard centraal en deze kun je hieronder bewonderen.

In No More Heroes 3 kruip je opnieuw in de huid van Travis en neem je het opnieuw op tegen bizarre tegenstanders. Deel 3 zal bovendien nog bloederiger en intenser gaan worden dan de eerdere delen. Kijk jij uit naar deze game in augustus dit jaar? Laat het hieronder weten in de vorm van een reactie.

No More Heroes 3 zal op 27 augustus verschijnen voor de hybride console van Nintendo. Ga jij de game in huis halen?