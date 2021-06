Winnaars Crying Suns-prijsvraag bekend

Het is de hoogste tijd om drie van onze leden blij te maken!

De afgelopen week kon je op Daily Nintendo meedoen met onze Crying Suns-prijsvraag. In totaal mochten we drie digitale exemplaren verloten van deze game. Crying Suns is een space exploration real time strategy game en in onze review beoordeelde Patricia de game met een prachtige 8,3! Heb jij meegedaan met de giveaway? Bekijk dan snel hieronder of jij één van de winnaars bent geworden. Namens heel Daily Nintendo feliciteren we:

We wensen jullie alvast veel plezier met de game. De code wordt zeer binnenkort via een privébericht toegestuurd. Niets gewonnen? Hou, zeker als je Pokémon-fan bent, morgen onze website extra goed in de gaten!