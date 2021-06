[Review] Hentai vs. Evil – Laten we de game maar snel vergeten

Sommige dingen hadden gewoon niet moeten bestaan

Je hebt parels van spellen en je hebt slechte spellen. Zowel indies als AAA-developers kunnen ons zowel positief als negatief verrassen met spellen. Dit spel, Hentai vs. Evil, zit echter diep in de tweede categorie. Man man man, wat een abominatie is dit. Waarom? Dat leg ik je hier beknopt maar duidelijk uit.

Hentai vs. Evil is vooral een zogenaamde “fanservice”-game. Praktisch alles in het spel draait namelijk om anime-meiden met een flinke voorgevel én een flinke kont. De overgrote borsten en kont zijn dan ook meteen de enige elementen met “inhoud”. Verder lijkt Hentai vs. Evil wel op een demo van een PS1-spel die voor het eerst iets van 3D toont.

Kort én lelijk

Allereerst de gameplay. Met drie levels en een aantal verschillende outfits kun je de strijd aan gaan met het zogenaamde kwaad. Verschillende vijanden zoals zombies en grim reapers zullen je opwachten in een wereld die er net zo onscherp uit ziet als de wereld door een beslagen bril (terwijl je geen bril draagt). Niet alleen is de resolutie dus ondermaats, ook de framerate is om te huilen en zijn de animaties in een stop-motion film nog vloeiender. Het spel heeft dan ook én weinig content en het ziet er niet uit. Rode vlaggen één en twee zijn een feit.

En de gameplay dan?

Wellicht vraag je je af hoe het met de gameplay zelf dan zit? Laat ik het zo zeggen: Cyberpunk 2077 was zonder patches op een basis PS4 en Xbox One de €60,- meer waard dan dit spel de €9,99 die je ervoor neer moet leggen. Zo voelt de besturing heel vaag aan. Je kunt bijna niet mikken, er zitten flinke vertragingen tussen het indrukken van de spring-knop en de actie en bovendien is het gewoon ongelooflijk saai. Je krijgt namelijk maar een paar simpele en voor de hand liggende opdrachten om uit te voeren om het level te behalen. Het eerste level kan je in tien minuten uitgespeeld hebben wanneer je de besturing door hebt.

Tot slot is het aantal glitches enorm. Ik heb het spel niet eens uitgespeeld, want holy f*ck hoe is dit ooit door een Q&A gekomen. Vijanden die constant vast zitten, grafische glitches, willekeurig vliegende blokken en meer. Het is écht belachelijk slecht. Hentai vs. Evil voelt oprecht alsof men een demo ergens had liggen en die naar een running game hebben omgezet, puur voor wat easy money van de paar arme zielen die dit spel kopen.

Zelfs de fanservice doet onder aan wat je zou verwachten van een titel als dit. Ja, je hebt een schaars geklede optie, maar echt hentai? Niets van te bekennen, al miste ik dit persoonlijk ook niet. Je zal het spel ook nog maar voor de naam hebben gekocht, dan is zelfs dat een flinke teleurstelling.

Conclusie

Tja, wat valt er echt te concluderen? Dit is mogelijk mijn kortste review ooit, maar met goede reden. Koop het spel gewoon niet. Je hebt nog meer aan de €8,99 rekenmachine op de Switch.

– Echt letterlijk alles aan het spel

DN-Score: 1.0