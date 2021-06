[Release Radar] Uitgelichte releases week 26

Welk spel ga jij komende week zeker aanschaffen?

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Ook deze week hebben we weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Disgaea 6: Defiance of Destiny

Verschijnt op: 29 juni 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Het heeft 6 jaar geduurd sinds het vorige deel, maar eindelijk is het zo ver: Disgaea 6 zal vanaf volgende week te spelen zijn op de Nintendo Switch! Zed, een zombie heeft alle macht, er is alleen 1 iets wat nog meer macht heeft: de god van destructie. Lukt het om een zombie om een god te vernietigen? Je weet het na het spelen van dit spel. Voor het eerst in de serie maak je kennis met 3D grafische vormgeving. Disgaea 6 is geschikt voor fans van de serie maar ook voor mensen die nooit een Disgaea spel hebben gespeeld. Onze review kun je hier lezen.

Sky: Children of the Light

Verschijnt op: 29 juni 2021

Prijs in de Nintendo eShop: Binnenkort als gratis download

Sky: Children of the Light is van de makers van award-winnende game Journey. Waan je in een nieuwe betoverende wereld, een rijk om te ontdekken naar hartenlust samen met jouw vrienden. De Children of Light reizen door deze wereld om gevallen sterren weer te herstellen. Werk samen om grotere uitdagingen aan te kunnen, geniet van de muziek in deze game en geniet van dit spel met zeven prachtige gebieden.

Mythic Ocean

Verschijnt op: 2 juli 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99

Wie houdt er nou niet van een mooi sfeervol onderzee-avontuur? Onderzoek de oceaan en ontmoet de goden, adviseer deze goden om de wereld een stukje beter te maken of juist niet. Door jouw keuzes creëer je een wereld waarin één van de zes goden de meeste macht zal hebben. Er zijn duizenden verschillende uitkomsten in dit spel, van harmonieus tot desastreus en alles hier tussenin. Hoe wil jij dat de wereld eindigt?