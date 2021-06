Mario + Rabbids Sparks of Hope heeft een dev team die drie keer groter is dan bij het originele spel

Een nieuwe update voor Mario & Rabbids Sparks of Hope duidt op goed nieuws!

In het originele spel waren maar liefst 100 verschillende ontwikkelaars betrokken. Sparks of Hope heeft maar liefst drie keer zo veel developers die aan het spel werken. Zowel het Ubisoft team in Parijs als het team in Milaan zijn van de partij om deze titel nóg beter te maken. Dit is te merken, aangezien er bij het interview die de ontwikkelaars met een youtuber genaamd Multiplayer.it hadden, aardig wat details naar boven kwamen. Zo heb je deze keer geen limiet aan wie je kunt kiezen voor in je team en is ieder karakter speelbaar. Daarnaast is de wereld minder lineair als het eerste deel en heeft het spel een vrije camera om alle hoekjes en gaatjes van de Melkweg te kunnen ontdekken.

In het kort: veel goed nieuws! Aangezien het ontwikkelaarsteam drie keer zo groot is zal er meer aandacht worden gestoken in de gameplay. Wij bij DailyNintendo zijn in ieder geval héél benieuwd naar deze titel!

Wat denk jij? Zal het nog mogelijk zijn om met zo een grote development team een slecht vervolg te maken? Laat het ons weten in de reacties!