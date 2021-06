Legend of Mana krijgt een anime én er komt een nieuwe titel in de Mana-reeks

Goed nieuws voor Mana-fans!

Tijdens een livestream die het 30-jaar bestaan van de Mana-series vierde, kondigde de maker van de series verschillende nieuwe dingen aan. Zo kwam een gloednieuwe anime van Legend of Mana aan de orde én een gloednieuwe Mana-game. Helaas gaf hij wel aan dat ze nog niet ver genoeg zijn met de nieuwe titel om een officiële aankondiging te doen. We houden je in ieder geval op de hoogte!

De anime van de Legend of Mana zal worden gemaakt door Warner Bros. Japan. De anime zal de titel Legend of Mana: The Teardrop Crystal krijgen. Zowel over de nieuwe anime als game is momenteel niet meer bekend. Hopelijk heeft de anime meer inhoud in het hoofdverhaal dan het daadwerkelijk spel van de Legend of Mana.

Ben jij bekend met de Mana-series? Wat is je favoriete titel in deze reeks? Laat het ons weten in de reacties!