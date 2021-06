[Review] Tony Hawk Pro Skater 1 + 2 – Klassiekers keren terug, en hoe!

De remake van Tony Hawk Pro Skater 1 & 2 is er nu ook op de Switch en daar werden wij maar al te blij van!

Er zijn inmiddels al heel wat Tony Hawk-spellen verschenen, maar de beste tijden heeft de serie naar mijn mening toch gehad met Tony Hawk Pro Skater 1 & 2. De games verschenen in het inmiddels stenen PS1-tijdperk maar keren nu met een ware remake terug. Eind vorig jaar verscheen de remake van Tony Hawk Pro Skater 1 & 2 al op andere platformen, maar nu kunnen ook Nintendo Switch-bezitters met de games aan de slag. De grote vraag: hoe pakt de Switch-versie uit?

Mooie tijden

Eigenlijk kan ik je nu al verklappen dat het antwoord op de vorige vraag positief beantwoord kan worden. Tony Hawk Pro Skater 1 & 2 spelen namelijk écht heerlijk op de Nintendo Switch. Meteen bij het opstarten komen al die goede herinneringen uit mijn jeugd weer naar boven. Oef, deze remake laat me mijzelf wel een klein beetje oud voelen! Wat heb ik rond het jaar 2000 veel uren gestopt in zowel Tony Hawk Pro Skater 1 als 2 op de PlayStation en Dreamcast. De eenvoudig te leren maar oh zo verslavende arcade-achtige gameplay had iets betoverends, waardoor je de games maar bleef spelen. En laat precies dat nu ook zo zijn met de remakes. Eigenlijk spelen de games zo goed als hetzelfde als het origineel, maar dan met alles wat je deze tijd van een goede remake mag verwachten.

Vertrouwde maar moderne gameplay

De gameplay is in beide delen overigens vrijwel identiek. Je start een van de verschillende levels waarin je vrij rond kunt skateboarden, om vervolgens allerlei opdrachten te voltooien. Veel opdrachten keren ieder level terug zoals het neerzetten van een bepaalde score, het verzamelen van de letters SKATE of het vinden van een geheime tape. Daarnaast hebben de levels ook unieke opdrachten. Door opdrachten te voltooien kun je vervolgens weer nieuwe levels ontgrendelen. Sommige opdrachten zijn vrij eenvoudig, andere juist heerlijk lastig. Er zijn ontzettend veel tricks uit te voeren, maar het neerzetten van écht hoge scores vergt flink wat oefenen. Maar wat doe je als je nog een opdracht moet voltooien om een nieuwe stage te unlocken en die lukt maar niet? Juist, blijven proberen. Het is precies die verslavende factor die er opnieuw voor zorgt dat je al snel uren in de game hebt zitten zonder dat je het door hebt. De levels zelf zijn in beide delen weliswaar soms wat ‘beperkt’ in vergelijking tot open wereld-spellen van tegenwoordig, toch zitten ze veelal goed in elkaar met voldoende uitdaging. Daarnaast worden de latere levels steeds groter, waardoor juist die ook leuker zijn om te spelen. Het unlocken ervan zal echter niet al te gemakkelijk zijn! Gelukkig is er ook een uitgebreide en duidelijke tutorial.

Content genoeg (eigenlijk belachelijk veel)

Overigens is er qua content absoluut niet stilgezeten door ontwikkelaar Vicarious Visions. Zo hebben de levels uit het eerste deel nu evenveel opdrachten gekregen als die in deel 2, zodat de games nu meer gelijk aanvoelen. Mocht je alle levels van beide games hebben behaald, dan is er nog meer dan zat te doen. Kwantiteit is dan ook een ijzersterk punt van de games. In totaal zitten er namelijk ook 714 skater-challenges in de game en alles bij elkaar opgeteld kom je echt op een absurd aantal speeluur. Natuurlijk kun je vervolgens ook aan de slag met een potje multiplayer én is het mogelijk je eigen levels te ontwerpen. Ik durf te beweren dat zelfs de meest gevorderde gamer echt weken tot maanden zoet kan zijn met beide games samen!

De gameplay zelf is overigens een stuk sneller en vloeiender dan in het origineel, en daarmee voelt de game meteen een stuk moderner aan. Overigens een welkome toevoeging, want het scoren van veel combo’s en het behalen van doelen in de korte tijd die je telkens krijgt, kan dit goed gebruiken. Ook de controls en physics zijn flink gemoderniseerd maar blijven toch vertrouwd en arcade-achtig aanvoelen. Mede hierdoor zullen zowel jonge als oudere gamers zich aangetrokken voelen tot de remakes, een perfecte keuze dus! Ga je in het begin veel op je bek? Dat ligt écht aan jezelf, de controls zijn namelijk zeer gebalanceerd en goed uitgewerkt.

Audiovisueel

Van de eerder uitgebrachte versies van deze remake wist ik al dat beide spellen ook op audiovisueel gebied flink zijn gemoderniseerd. De grote vraag is of de Nintendo Switch-versie ook goed uitpakt op dit vlak. Gelukkig kan ik daar volmondig ja op zeggen. Zowel de skaters als de levels ogen allemaal meer dan prima, vol details, scherp en kleurrijk. Bovendien weet de game continue een stabiele framerate te behouden en speelt de titel zowel in handheld mode als docked als een droom. Ook het geluid is goed onder handen genomen. Nog steeds skate je rond onder het genot van passende muziek, maar het klinkt allemaal net even wat moderner dan in het PS1-tijdperk. De uitgebreide soundtrack zal bovendien niet snel gaan vervelen.

Conclusie

Vicarious Visions laat met Tony Hawk Pro Skater 1 & 2 zien hoe je een remake moet aanpakken. Beide games voelen vertrouwd aan maar tegelijkertijd ook meer dan voldoende gemoderniseerd. Met indrukwekkende graphics, belachelijk veel content én heerlijke muziek worden twee van de beste delen uit de serie opnieuw voorgeschoteld. Speel het voor een flinke dosis nostalgie of, als je jonger bent, om twee van de beste Tony Hawk-titels ooit opnieuw te beleven!

+ Bakken vol content

+ Speelt heerlijk en oogt geweldig

+ Moderne en erg fijne soundtrack

– Niet echt origineel, maar ach, is dat erg?

DN-score: 9,0