Pokémon Unite komt er aan en met deze Pokémon kun je dan aan de slag!

Benieuwd met welke Pokémon je allemaal kunt verwachten in Pokémon Unite?

Ondanks dat we nog geen exacte releasedatum hebben, weten we wél dat Pokémon Unite vanaf volgende maand beschikbaar zal zijn op de Nintendo Switch. De game is een free-to-start spel waarin je in teams van vijf tegen elkaar strijd in arena’s. Pokémon Unite gaat niet alleen cross-play tussen de Switch en mobiele apparaten ondersteunen, maar ook cross-progression. Door middel van het spel te linken met een Pokémon Trainer Club of Nintendo-account kun je dan op elk apparaat verder gaan waar je bent gebleven.

Inmiddels is er een lijst met Pokémon verschenen welke allemaal beschikbaar zullen zijn bij de lancering van de game. Deze informatie komt van Twittegebruiker @SciresM. Hij haalde de gevens uit de momenteel lopende betatest van het spel in Japan. We zien in de lijst onder andere bekende Pokémon als Charizard en Pikachu, maar ook anderen. De 23 Pokémon die bij de lancering van Pokémon Unite aanwezig zijn kun je hieronder vinden.

Absol

Blastoise

Blissey

Charizard

Scorbunny

Cramorant

Crustle

Eldegoss

Garchomp

Gardevoir

Gengar

Greninja

Lucario

Machamp

Mr. Mime

Alolan Ninetales

Pikachu

Slowbro

Snorlax

Talonflame

Venusaur

Wigglytuff

Zeraora