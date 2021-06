Gameplay launch trailer Legend of Mana remaster

Je kunt de game nu wederom ervaren op de Nintendo Switch.

De Remaster van Legend of Mana verscheen eerder deze week op de Switch. Om dit groots te vieren heeft Square Enix nog even een gameplay launch trailer online gezet, waarin in 30 seconden nog even de beste kanten van de game worden laten zien. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

In Legend of Mana ga je op zoek naar de Mana Tree, een mystieke boom die je tegenkwam in een droom. Wanneer je echter op zoek wilt komt je er tot je schrik achter dat de wereld kaart leeg is! Gelukkig vind je tijdens je reis speciale artefacten die plaatsen en dungeons tot leven wekken en je verder brengen in je verhaal. De remaster brengt daarnaast geremasterde muziek (en de keuze of je de nieuwe of oude soundtrack gebruikt), een nieuwe minigame en betere graphics. Benieuwd wat wij van de game vonden? Onze review kun je hier lezen.

In celebration of the new release for Legend of Mana’s remaster, Square Enix has readied a gameplay launch trailer. We’ve attached it below.