[Special] Denis duikt in de geschiedenis van WarioWare

Denis is de archieven ingedoken en vertelt je over de oorsprong van deze knotsgekke games!

Op 10 september 2021 komt er een nieuwe, langverwachte “WarioWare”-game uit, de eerste speciaal voor de Nintendo Switch. We hebben het dan natuurlijk over WarioWare: Get It Together! Maar wat is eigenlijk de geschiedenis van deze trippy mini-games van de gestoorde versie van Super Mario? Speciaal voor jullie is Denis de historie ingedoken van WarioWare en kwam hij achter een paar bijzondere weetjes.

Wie is Wario?

De eerste ideeën voor het karakter Wario begonnen begin jaren ‘90 toen er werd gewerkt aan de game “Super Mario Land 2: 6 Golden Coins” voor de originele Game Boy. Degenen die werkten aan deze game wilden eens een keer iets anders ontwikkelen dan wederom een klassieke Super Mario-videogame. Het ontwikkelaarsteam wilde dat Mario iets voor zichzelf kon winnen en eens niet prinses Peach moest redden uit de handen van een slechterik. Het was uiteindelijk regisseur Hiroji Kiyotake die met het nieuwe karakter Wario op de proppen kwam, and the rest is history…

Zo ziet de bedenker, Hiroji Kiyotake, eruit.

Het ontstaan van Wario

Het eerste waarover werd nagedacht was de naam van dit nieuwe Nintendo-karakter. Uiteindelijk werd een verbastering van het Japanse woord “warui” gebruikt; dit woord betekent “slecht” of “gemeen”. De look van Wario werd gebaseerd op het feit dat iedere held een aartsrivaal nodig heeft om een ware held te kunnen zijn, maar ook dat een slechterik extra lastig is om te verslaan als deze op jezelf lijkt. Regisseur Kiyotake wilde graag dat Wario en Mario dezelfde relatie zouden hebben als de Amerikaanse cartoon-figuren Popeye en Bluto. In deze cartoons is het boosaardige karakter Bluto groter van lichaamsbouw, gemotiveerd door egoïsme en een grotere waaghals dan Popeye.

Wario’s kwade bedoelingen moesten worden benadrukt in zijn uiterlijk door de “M” op Mario’s pet om te draaien naar de “W” op Wario’s pet en de kenmerkende, volle snor van Mario moest bij Wario grillig en aftands uitzien. Ook zou Wario het kasteel van Mario overnemen in Super Mario Land 2; deze actie zou meteen aangeven dat Wario een échte slechterik is die er op uit is Mario’s heldenleventje over te nemen. Overigens is Wario ook losjes gebaseerd op het karakter Stromboli, de kwade circusdirecteur uit de Disney-film “Pinokkio”.

Van Warioland naar WarioWare

In 1994 kreeg Wario een eigen game in de vorm van de eerste “Warioland”; uiteindelijk zouden er van de Warioland-games meerdere volgen op o.a. de handheld-consoles van Nintendo, zelfs op de enorm geflopte 3D-console Virtual Boy. Daarnaast kwam Wario voor in heel wat spin-offs, zoals puzzelgames, maar ook in een cross-over tussen Wario en Bomberman met de titel “Warioblast”. Uiteindelijk bleken de WarioWare- en Warioland-games de meest-logische plek voor de snode Wario.

WarioWare

De eerste versie van een game die op WarioWare leek kwam in 2000 uit in Japan op de Nintendo 64 Disc Drive, een console add-on die nooit voet aan de grond heeft gekregen in Europa; deze game had de naam “Mario Artist Polygone Studio”. De game werd ontwikkeld door hetzelfde team als het karakter Wario. In de game kon je eenvoudige 3D-objecten tekenen en tot leven laten komen, maar de game had ook een mode waarin je ludieke, enorm snelle mini-games (ook wel microgames) kon spelen met het karakter Wario. De serie introduceerde ook een reeks nieuwe personages zoals Mona, Jimmy T. en Dribble & Spitz.

Het doel van de WarioWare-games

In de WarioWare-games krijgen spelers een hele reeks aan melige, maar vooral grappige mini-games voorgeschoteld. Sommige van deze mini-games duren maar een paar seconden. Je hebt natuurlijk als doel deze games te winnen om verder te komen in het spel. Er zijn inmiddels WarioWare-games uitgekomen met zowel een single-player (story) mode als een multi-player mode.

WarioWare releases

In 2003 verscheen “WarioWare Inc.” voor de Game Boy Advance, een game die gemaakt werd door een team dat bestond uit game-developers die al eerder hadden gewerkt aan videogames met Wario als een speelbaar karakter. De eerste WarioWare-game werd ontzettend goed ontvangen, waardoor er ook een port-versie verscheen onder dezelfde naam op de Nintendo Gamecube in 2004.

In de daaropvolgende jaren verschenen er meer games in de WarioWare-serie. Deze games worden vooral ingezet om te laten zien wat Nintendo voor een stappen had gemaakt in hardware- en softwareontwikkeling, want alle games in de WarioWare-serie zijn gebaseerd op knopcombinaties van de verschillende Nintendo-controllers, motion control, camera’s, en meer. Zo kon er op de Game Boy Advance gebruik worden gemaakt van het bewegen van de console (WarioWare – Twisted, 2004). Op de Nintendo DS kon je het touch-screen gebruiken (WarioWare – Touched, 2004). Op de Nintendo DSi moest je van alles doen met de ingebouwde camera (WarioWare – Snapped, 2008) en natuurlijk de motion controls van de Wii (WarioWare – Smooth Moves, 2006). In 2018 verscheen “WarioWare – Gold” voor de Nintendo 3DS, wederom een verzameling waanzinnig snelle mini-games die alle typen gameplay omvatten die de Nintendo-consoles tot dan toe hadden gehad.

Mijn favoriete WarioWare mini-games

Alle spellen bij elkaar genomen resulteert natuurlijk in heel wat microgames. En alhoewel ze bijna allemaal wel leuk zijn, is de een beter als de andere. Hieronder vind je een lijst van WarioWare mini-games die ik “persoonlijk” hilarisch vind. Deze games komen voor in verschillende WarioWare-games op verschillende platformen. De volgorde van deze mini-games is random.

Het richten van een bewegende vinger in een neusgat.

Een kunstgebit in doen bij een oud dametje dat maar niet stil wil blijven staan.

Het op tijd ontwijken van de klappen van een bewegende bokser.

Proberen niet vertrapt te worden door een enorme voet.

Een op hol geslagen neushoorn zoveel mogelijk obstakels van de weg laten gooien.

Een potje curling spelen tegen Wario.

Het neerschieten van een Godzilla-achtig wezen.

Een snottebel opvangen van een slapend meisje.

Ballonnen oppompen totdat ze knappen.

Zo lang tikken op een planeet op je scherm dat deze ontploft.

Wat vind jij?

Heb jij een favoriete WarioWare-game? Welke is je favoriete mini-game uit de WarioWare-gameserie? Misschien vind je WarioWare helemaal niet leuk? Laat het ons weten in de comments!