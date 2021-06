[Review] Disgaea 6: Defiance of Destiny – vet hoge nummertjes, dood!

Ooit 10,000,000,000,000,000 damage willen doen? Dit is je kans!

Disgaea 6 draait om een jonge zombie genaamd Zed, die een lang lopende vete tegen de “God of Destruction” heeft. De God of Destruction is een wezen dat niet bijster veel zegt, maar laat tot nu toe in elke wereld waar hij komt een spoor van vernieling achter. Niemand kan hem aan, ook Zed niet, en de eerste keer dat je met hem vecht word je dan ook meedogenloos afgemaakt.. Gelukkig heeft Zed een zeer handige spreuk over hem heen hangen, “Super reincarnation” genaamd. Deze spreuk zorgt ervoor dat hij niet dood kan voordat hij zijn doel behaald heeft. Waarom Zed zo’n haat aan de God of Destruction heeft is niet meteen duidelijk, maar wel dat hij er alles voor over heeft om hem een kopje kleiner te maken. Tegen de tijd dat de game begint is Zed dan ook al honderden/duizenden keren gereïncarneerd. Omdat de spreuk je elke keer naar een plek teleporteert waar jij het best je doel kan halen (in dit geval, waar je sterker kan worden), verzamel je langzaam een hele sloot aan andere personages, die allemaal zo hun eigen redenen hebben om Zed te helpen.

Bekende Disgaea gameplay

Dit verhaal komt ten uiting in een turn-based strategy omgeving waar Disgaea al sinds het begin bekend om staat. Je bestuurt van bovenaf een aantal personages, waarbij je ze verplaatst over een isometrisch grid. Per gevecht kun je er zo ongeveer 10 meenemen, waarbij je kunt kiezen uit een heel scala aan opties. Naast dat je tijdens het verhaal een aantal personages tegenkomt kun je namelijk zelf ook units rekruten, waarbij jij zijn class en stats kunt bepalen. Elke class heeft natuurlijk zijn eigen voor- en nadelen, en het is aan jouw om een goed samenwerkende party te maken waarmee je de vijand in elkaar kunt klappen. Om dit te managen werk je vanuit een hub, waar je je personages managed, nieuwe uitrustingen voor ze kunt kopen en ze kunt tweaken zoals jij wilt.

Je kunt alles levelen

Klinkt aardig recht door zee toch? En dat is het in feite ook, ware het niet dat de game binnen no-time veranderd in een resource managment game waar je U tegen zegt. Disgaea games zijn namelijk grindfest games. Je kunt alles levelen. Alles. Je personage, de skills van je personage, de range van desbetreffende skills, je items, de “innocents” die in items leven en je items nieuwe skills geven… alles. Die Hub waar ik het net over had? Daar staan vanaf het begin al een tiental personages in, en alhoewel al deze functies één voor één unlocken zal het je duizelen hoeveel mogelijkheden er in de game zitten om alles te customizen. Naast de normale “verhaal” werelden en de shop heb je bijvoorbeeld nog een ziekenhuis (met bonussen voor gebruik HP en SP) een research center (stuur party’s erop uit die voor jou de Item World induiken) een Squad manager (door partyleden aan een squad toe te voegen krijgen ze bonussen gebaseerd op die squad) een skill shop (level de skills van je teamleden, leer ze nieuwe of haal oude van ze af om deze aan andere partyleden te geven) quest manager (voor al je sidequests) een cheat shop (zet statistieken hoger of lager om bijvoorbeeld 200% XP te krijgen of 80% schade) een Juice bar (tijdens gevechten verzamel je XP en andere stukjes stats, deze kun je hier uitgeven) een Dark Assembly (vraag de demonenraad om toestemming voor verschillende dingen, zoals het maken en reïncarneren van personages, het verkrijgen van meer XP of SP tijdens gevechten of het veranderen van de kleur van je teamleden) en een Item World, waarin je vloer na vloer aan vijanden verslaat om je items te levelen. Jazeker, om je items te levelen bestaat er een compleet eigen wereld, vol met random events en puzzels om het level van een item te verhogen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de “innocents” die in het wapen leven, welke je kunt tegenkomen in een Item World en welke je daadwerkelijk kunt breeden en samenvoegen om sterkere Innocents te krijgen.

Wat is het verschil met eerdere games?

Maar goed, mensen die Digaea 4 of 5 hebben gespeeld klinkt dit wellicht bekend in de oren. De gameplay is de afgelopen jaren niet veel veranderd, dus wat doet zes nou anders? Allereerst is zes gemaakt met beginners in het achterhoofd. Dat betekent niet dat het makkelijker is gemaakt, maar wel dat er enkele dingen zijn veranderd zodat het iets overzichtelijker blijft. Zo zul je niet elke versie van een item apart hoeven te levelen. De items in de shop matchen de levels van de items die je al hebt. Een ook het reïncarnatie proces is enigszins makkelijker gemaakt. Zo verzamelen je personages nu achievements, waarvoor ze karma en andere handige dingetjes krijgen. Deze karma kan worden uitgegeven als je je personage reïncarneert (een optie waarbij je je personage terugzet naar LVL 1, maar nog met de skills, wapens en andere gelevelde stats) waardoor je sneller je stats of juist andere dingen beter kan maken, zoals je jump-distance of counter attacks. En met de Nieuwe Juice Bar functie kun je XP, mana en andere stukjes stats verdelen die je verzamelt tijdens gevechten. Units die dus (nog) niet hebben gevochten kun je op deze manier sneller levelen.

Het nieuwe auto-battle systeem

Een ander nieuw onderdeel van Disgaea 6 is het auto-battle systeem. Omdat de game in zijn kern zo’n ongelofelijk grind-fest is, is er hetzelfde auto-battle systeem ingebouwd dat in de Android versie van Disgaea 1 zijn debuut maakte. Hij is hier echter enorm uitgebreid. Zo is er nu Demonic Intelligence, waarmee je de moves van een personage in auto-battle tot in detail kunt programmeren. Niet alleen dat, je kan de game vertellen alle animaties over te slaan en gevechten opnieuw te beginnen zodra ze klaar zijn. Dit systeem werkt ontzettend goed op de Switch, maar toen ik mijn Switch weer eens een half uurtje aan de kant legde om te “levelen” begon ik me wel af te vragen wat ik eigenlijk aan het doen was. Ik liet de game alles doen, tot op een punt dat ik zelfs verhaal gevechten door de computer liet doen. Waarom handmatig alles selecteren terwijl de computer dit voor mij kan doen? Ik realiseerde me dat de game voor mij aan het veranderen was in een idle game, en dat de tijd die ik wel “speelde” ik alleen maar bezig was met nummertjes en het tweaken van mijn units. Want daar heeft Disgaea 6 dan wel weer groot op ingezet. Alles moet groter, sterker, hoger. Vanaf level 1 doe je gemiddeld al schade in de duizendtallen en dit loopt snel op. Het max level is 99,999,999, en je kan tot meer dan 10,000,000,000,000,000 schade doen als je het goed doet.

Voor iedereen die games wil breken

Klinkt grappig maar dat komt wel met een waarschuwing: deze game is niet voor iedereen. Dit soort games zijn gemaakt voor mensen die games willen breken. Het is niet zo dat je de game niet normaal kan spelen. De verhaallevels geven je genoeg XP en items om je door de game heen te krijgen. Tegen het eind zul je wellicht even moeten levelen, maar over het algemeen kun je het gewoon uitspelen zonder teveel gekke dingen te hoeven doen. Maar je kunt ook gek gaan. Om even een voorbeeld te geven, de vele opties die deze game heeft duizelden me zo erg dat ik eens ben gaan kijken hoe anderen het deden. Ik kwam toen een YouTube video tegen van zo’n 50 minuten, waarin iemand uitlegde hoe hij overpowered was geworden (in de demo, de game is nog niet uit.) Om een lang verhaal kort te maken: Het had iets te maken met een bepaalde class, een bepaalde skill, 100 prinnies waarbij je elke 10 op een bepaalde manier programmeerde waardoor je op een gekke manier 100 man in een gevecht kon krijgen, deze allemaal dood liet gaan en al hun verdiende XP doorsluiste naar een ander, en dat op repeat zette. Mij duizelt deze uitleg, maar als jij nu bij jezelf denkt “haha, dat klinkt grappig.” dan gefeliciteerd! Deze game is voor jou.

Hoe draait de game op de Switch?

De game draait daarnaast prima op de Switch, al is het wel een beetje vreemd. Je kunt namelijk aangeven welke kwaliteit je wil dat de game aanhoud, en op de hoogste kwaliteit (de optie graphics) loopt de game niet al te soepel in de hub. De gevechten zijn echter solide, en de vele kleine animaties die de special attacks vergezellen zijn leuk bedacht (al heb je ze na een paar keer wel gezien). Het verhaal is daarnaast wel één van de pluspunten. Niet omdat het per se zo goed is, maar de typische Disgaea humor zit erin. De vele verhaalwerelden zijn bijvoorbeeld gebaseerd op tropes, zoals een magical girl wereld, een musical wereld en één die verdacht veel op de power rangers lijkt. De vele kleurrijke personages die dit met zich brengt kibbelen lekker met elkaar, wat voor vele grappige momenten zorgt. Zo is een terugkerende grap dat veel van de personages zich niet perse bij je aansluiten als dat ze zich in je groep forceren, compleet met uniek stukje tekst. De vierde muur blijft daarbij ook niet altijd overeind.

Conclusie

Disgaea-games zijn unieke games waar je van moet houden. Hoewel het in eerste instantie veel op andere strategy-games zoals Fire Emblem lijkt, verandert het al snel in een monster van een resource management game. Er worden zoveel items, skills, bonussen en andere stats naar je hoofd gegooid dat het je al snel kan duizelen, en dan hebben we het nog niet eens gehad over alles wat je kunt levelen en aanpassen op je eigen manier. Gelukkig heeft Disgaea 6 een aantal dingen simpeler gemaakt om beginners te helpen. Fans van de serie zullen misschien teleurgesteld zijn door deze aanpassingen, maar het blijft het een enorme game met veel opties. Het verhaal heeft daarnaast de Digaea humor waar het bekend om staat, en ook grafisch ziet het er allemaal pico bello uit. De toevoeging van een auto-battle systeem voegt een moderne manier van spelen toe die ontzettend goed werkt op de Switch. Ook voelt de game groter dan ik tot nu toe heb kunnen ervaren. Ik zit nog lang niet op die max levels, en ondanks de tijd die ik erin heb gestoken om met de mechanics te spelen (40+ uur) heb ik het verhaal nog niet uit. Veel Disgaea-games komen pas tot hun recht als je het verhaal hebt uitgespeeld, en ik heb dan ook het vreemde gevoel dat ik nog niet alles heb gezien. Als je dus ook zin hebt in een strategy game met enorm veel content, humor en iets waar je al je tijd in kwijt kan zit je met Disgaea 6 zeker goed.

+ Bakken vol content

+ Leuk verhaal en goede humor

+ Alles valt aan te passen op je eigen voorkeuren.

– “Makkelijker” dan voorgaande games

– De vele opties kunnen beginners alsnog teveel worden.

DN-Score: 8