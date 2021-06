Probeer Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin nu uit met de demo

Je kunt jouw opgeslagen spel van de demo meenemen naar het volledige spel.

Over twee weken, op 9 juli, komt Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin uit voor de Nintendo Switch. In deze game keert de Felyne Navirou terug om een avontuur te beleven met een Razewing Rathalos. In tegenstelling tot Monster Hunter is Monster Hunter Stories een RPG met turn based combat. Deze game draait om het bevrienden van de monsters in plaats van het afslachten, en de grafische stijl is dan ook een stuk vriendelijker.

Eerder werd al aangekondigd dat Monster Hunter Stories 2 vandaag een gratis demo zou krijgen. Deze is inmiddels beschikbaar in de eShop en ook zijn er nieuwe details over bekendgemaakt. Zo is voor de demo alleen de single player-modus beschikbaar en kun je jouw karakter tot maximaal level 11 trainen. Verder kun je het begin van het verhaal spelen en jouw karakter alvast compleet aanmaken. Daarnaast kun je gelijk beginnen met de multiplayer-modus zodra het spel uitkomt, als je de demo volledig heb uitgespeeld aangezien je je opgeslagen spel mee kunt nemen naar het volledige spel. Ook is er nog een extraatje voor de Monster Hunter Rise-spelers: als je de demo hebt gespeeld, krijg je in Monster Hunter Rise de Kinship Talisman. Deze kun je gebruiken om de Master Mounter en Wide-Range skills vrij te spelen.

#MHStories2 Trial Version is now available on #NintendoSwitch worldwide! 🔥



Start your journey as a Rider and transfer your progress to the full game when it launches July 9th!

🥚 https://t.co/IGouf6MO97 pic.twitter.com/jm2VkpIaIb — Monster Hunter (@monsterhunter) June 25, 2021