Cloudscape komt naar de Switch met behulp van Kickstarter

Het spel is nu alvast te steunen via Kickstarter, maar zal pas in juli 2023 verschijnen.

Tegenwoordig komen steeds meer spellen uit met behulp van Kickstarter. Kickstarter is een platform waarop ontwikkelaars geld kunnen vragen om hun product uit te kunnen brengen. Alleen als het benodigde gelddoel behaald wordt, betaal je het geld en krijg je in ruil daarvoor de gekozen beloningen. Een aantal voorbeelden van spellen die via Kickstarter uitkomen zijn de dungeon-crawler actie RPG Sword of the Necromancer, de farming simulator game met RPG-elementen Sun Haven en natuurlijk het Pokémon-achtige TemTem. Ondertussen is er alweer een Kickstarter-campagne opgezet voor een nieuwe game.

Chris Gottron, animator van onder andere SpongeBob Squarepants en The Fairly OddParents, heeft een Kickstarter-campagne opgezet voor de open-world action adventure survival game Cloudscape. In deze game is het de bedoeling om onder andere grondstoffen te maken door te minen, te vissen en gewassen te telen. Dit kun je allemaal doen door diverse eilanden te verkennen. Verder verschijnen er monsters gedurende de nacht. Hiervoor moet je de beste wapens maken om ze te verslaan. Mocht je iets meer rust willen in het spel? Ook dat kan. Naast je eigen huisje bouwen, kun je deze ook nog helemaal naar wens decoreren.

Cloudscape heeft het benodigde gelddoel inmiddels al gehaald, maar de Kickstarter-campagne steunen kan nog tot en met 22 juli. Al vanaf €17 kun je het spel krijgen, maar je kunt altijd meer geld betalen als je meer beloningen wilt krijgen. De verwachte releasedatum van deze game is juli 2023 en zal uitkomen voor de Nintendo Switch, pc, PlayStation en Xbox.