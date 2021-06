Dragon Star Varnir komt in Augustus naar het Westen toe

Deze RPG komt eindelijk naar het westen. Maar wat kun je verwachten?

Er is eindelijk een datum bekend dat we deze RPG in het westen kunnen verwachten: 3 augustus. Dit nieuws is bekend gemaakt door Idea Factory en het spel is ook al terug te vinden op de site van Nintendo zelf. Hieronder alvast een overzicht van wat je kunt verwachten:

“In een wereld waar de botten van een oeroud monster zich opstapelen …



De ridder Zephy behoort tot een orde die op heksen jaagt – deze heksen zijn vervloekte wezens omdat ze draken op de wereld brengen.

Tijdens een missie wordt Zephy ernstig gewond door een draak, maar op het laatste moment gered door twee heksen die hem drakenbloed toedienen – een magische substantie die hem van de dood redt en hem nieuwe heksenkrachten geeft.

Nu zijn lot is verbonden met dat van de heksen, sluit Zephy zich met tegenzin bij hen aan. Samen vechten ze tegen massa’s vijanden: een rijk dat de heksen, gewetenloze drakenjagers en de machtigste heks aller tijden wil vernietigen.

Kunnen ze dit alles weerstaan en zichzelf redden – of zullen Zephy’s nieuwe bondgenoten bezwijken voor de vloek van de draak …?



Bijzondere kenmerken

– Drie niveaus om te vrezen en MEER: in deze turn-based RPG kunnen spelers vechten tegen allerlei soorten tegenstanders en gevaarlijke gigantische draken op drie verticale niveaus. De groepsleden kunnen vrij worden ingesteld binnen de stappen. Dit resulteert in unieke formaties waarmee niet alleen fysieke en magische aanvallen, maar ook de verdediging van de speler versterkt kunnen worden!



– Exclusief voor de Nintendo Switch ™ -versie: extra wapens, bepantsering en maximumniveaus die voorheen alleen beschikbaar waren op andere platforms, zijn nu GRATIS in de game opgenomen!



– Maak de innerlijke draak wakker: spelers kunnen hun drakenvertoning vullen tijdens gevechten en zo de kracht van draken gebruiken om hun pantser aanzienlijk te versterken en speciale vaardigheden te ontgrendelen! Bovendien kunnen spelers zichzelf transformeren wanneer ze weinig gezondheid hebben en zo nog krachtigere aanvallen uitvoeren met een verzwakte verdediging.



– Eet of wordt opgegeten: met behulp van de vaardigheid Eet kunnen spelers nieuwe vaardigheden verwerven door verzwakte draken. Met talloze draken die door deze wereld zwerven, kunnen spelers unieke sets maken met verschillende vaardigheden voor elk personage!



– Waanzin of rijkdom? Drie heksen moeten zich voeden met drakenbloed om te overleven. Als de speler te weinig bloed meebrengt, worden ze gek. Als je ze te veel bloed brengt, zullen ze zichzelf in draken veranderen! Als speler moet je beslissen of je de heksen in leven wilt houden – of ze liever opoffert om zeldzame items te krijgen. Deze beslissingen hebben een impact op het verhaal.”

Dragon Star Varnir zal digitaal worden verkocht in de eShop voor €29,99 en dus beschikbaar zijn vanaf 3 augustus. Er is verder ook al een fysieke versie aangekondigd en deze is te verkrijgen via Idea Factory en Limited Run Games. Let wel op, het is een duur geintje wegens de shipping kosten. Via Limited Run Games kom je uiteindelijk uit op $54.98.

Bron: Idea Factory PR