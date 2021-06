The Legend of Zelda: Skyward Sword HD krijgt handige overview trailer

Ontdek in zo'n vijf minuten wat je te wachten staat.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD zal halverwege volgende maand naar de Nintendo Switch komen en vandaag kun je een gloednieuwe trailer bekijken. De nieuwe overview trailer toont niet alleen nieuwe beelden, maar laat in zo’n vijf minuten ook zien wat je allemaal kunt verwachten.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD is een HD remake van de originele Wii-titel, welke zo’n 10 jaar terug verscheen. De Switch-versie krijgt onder andere verbeterde graphics alsmede is het spel nu ook speelbaar met een gewone controller. Onlangs werd ook bekend dat de game verschillende quality-of-life verbeteringen zal bevatten.

Ga jij The Legend of Zelda: Skyward Sword HD op 16 juli dit jaar in huis halen? Laat het ons hieronder weten!