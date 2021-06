Labyrinth City: Pierre the Maze Detective komt 15 juli naar de Nintendo Switch

Bekijk hier alvast een trailer!

November vorig jaar werd er bekendgemaakt dat Labyrinth City: Pierre the Maze Detective naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Een paar maanden later zagen we het puzzelspel ook voorbijkomen tijdens Nintendo’s Indie Showcase. Echter was een exacte releasedatum toen nog onbekend, maar deze hebben we nu wel. Switch-bezitters kunnen namelijk vanaf 15 juli genieten van deze game. De titel zal voor een bedrag van €11,99 over de digitale toonbank gaan.

In Labyrinth City: Pierre the Maze Detective volg je het avontuur van een vreselijke misdaad die is gebeurd in het Opera City Museum. Het blijkt dat de vijand een magisch artefact heeft gestolen, dat alles kan veranderen in een labyrint. Tijdens jouw nieuwe avontuur kun je maar liefst 100 verborgen voorwerpen en unieke trofeeën vinden, leuke puzzels oplossen, minigames spelen en zijn er in totaal 500 verschillende interacties mogelijk met onder andere personages en voorwerpen. Gaat het jou lukken om dit mysterie tot een goed einde te brengen?

Ben je benieuwd geworden naar Labyrinth City: Pierre the Maze Detective? Bekijk dan onderstaande trailer.