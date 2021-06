[Hands-On] OlliOlli World

OlliOlli maakt de overstap naar een nieuwe stijl, maar werkt dat wel?

OlliOlli is binnenkort terug met een derde deel in de populaire skateboard-franchise. Het spiksplinternieuwe spel OlliOlli World verschijnt namelijk later dit jaar op de Switch en wij konden alvast het spel proberen. Helaas was de demo wel alleen op Steam, maar toch kunnen we alvast een blik werpen op de gameplay.

Radlandia hét skateboard land

Tot nu toe was OlliOlli altijd een pure 2D-game. De platte personages en omgevingen zijn nu met World echter vervangen door een prachtige 3D-wereld waarin duidelijk veel moeite en liefde is gestoken. Gedeeltes zijn nog steeds klassieke side-scrolling levels, maar er zijn ook momenten waarbij je uit een heel ander oogpunt kunt kijken naar het spel. Het zorgt voor een compleet andere spelbeleving dan de vorige spellen.

De wereld waarin je rond kan skaten heet Radlandia (want ja het land is natuurlijk ‘rad’) een land die volledig met pastelkleuren is gemaakt en een unieke sfeer met zich mee brengt. Elk personage past ook echt perfect in de wereld. Stuk voor stuk zijn de personage de definitie van de chille skater vibe, of het nu een ijsje is of een mens. Het is een prachtige wereld waardoor het ergens een beetje zonde is dat je er zo snel doorheen skate.

Gameplay

OlliOlli-spellen staan bekend om hun strakke en snelle gameplay en het is erg fijn om te merken dat ze die kern niet vergeten zijn. Alles waar fans van houden is nog steeds aanwezig in World, maar ze zijn alleen maar uitgebreid. Volgens Roll7 was dit ook een kern van de development. Het doel was om OlliOlli nog steeds uitdagend te maken, maar toch ook toegankelijker.

Dit is gebeurd door niet alleen de gameplay leuk te laten blijven hoe vaak je ook faalt, maar ook door checkpoints te hebben in een level waardoor je niet elke keer opnieuw hoeft te beginnen (dit kan natuurlijk wel voor de puristen onder ons). Daarnaast heeft elk level verschillende uitdagingen die variëren qua moeilijkheidsgraad. Ze zijn geen van allen echt makkelijk, maar de meesten zijn door wat trial & error prima te halen waardoor je niet te hard afgestraft wordt. Een aantal voorbeelden zijn: behaal het level zonder checkpoints te gebruiken, behaal een streak van x aantal tricks of gebruik een bepaalde trick helemaal niet.

Voorlopige conclusie

OlliOlli World ziet er nu al meer dan prima uit. De grafische stijl en gameplay voelen gelikt aan en je hebt flink wat opties om te blijven spelen. Daarnaast behoudt het, ondanks de complete aanpassing van stijl, alles waar de serie om bekend staat. Snelheid, flow en een enorm soepele besturing. We kijken al uit naar het spel op de Switch.

Meer OlliOlli World nieuws? Klik dan hier.