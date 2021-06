Bekijk hier het cinematische openingsfilmpje van Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Van bijna zeven minuten lang!

Vanaf begin volgende maand kunnen Switch-bezitters aan de slag met de nieuwste Monster Hunter Stories-game, want 9 juli verschijnt Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Inmiddels is er al best wel veel informatie naar buiten gekomen over dit spel, maar vandaag heeft Capcom wel een hele speciale video op YouTube geplaatst. In de video die je onderaan dit artikel kunt bekijken is namelijk een cinematisch openingsfilmpje te zien, welke ongeveer 7 minuten duurt.

In Monster Hunter Stories 2 keert de Felyne Navirou terug om een avontuur te beleven met een Razewing Rathalos. In tegenstelling tot Monster Hunter is Monster Hunter Stories een RPG met turn based combat. Deze game draait om het bevrienden van de monsters in plaats van het afslachten, en de grafische stijl is dan ook een stuk vriendelijker.