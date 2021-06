SkateBIRD verschijnt in augustus op de Nintendo Switch

Bekijk hier een korte video met daarin wat gameplaybeelden!

Inmiddels is het alweer een lange tijd bekend dat SkateBIRD naar Nintendo’s hybride console gaat komen. In december 2019 werd er namelijk tijdens een Indie World Showcase aangekondigd dat het spelletje op een dag zou verschijnen. Eindelijk weten we op welke dag dat precies is, want vanaf 12 augustus kunnen Switch-bezitters met deze titel aan de slag. Om dat nieuws te vieren heeft ontwikkelaar Glass Bottom Games een nieuwe video op Youtube gezet. In deze video, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken, is het level ”Humble Bedginnings” in actie te zien.

In SkateBIRD verken je verschillende levels als skateboardende vogel. Je skate over allerdaagse voorwerpen zoals rietjes en nietmachines, maar gaat natuurlijk ook, zoals een echte stoere vogel betaamt, naar skateparken toe. Met een te gekke outfit en een lekker muziekje ga je de wijde wereld in, laat je je beste trucs zien en help je andere vogels. Weet jij de meest beroemde skatende vogel te worden?