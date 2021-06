[Review] Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game – Iedereen kan sporten

De Olympische Spelen gaan bijna beginnen! Doe jij ook mee?

Mogelijk heb je een lange tijd terug al iets gehoord over Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game en dat kan zeker kloppen. Dit spel verscheen namelijk zo’n twee jaar terug op verschillende consoles in Japan, maar de game kende tot nu toe helaas nog geen wereldwijde release. Gelukkig kunnen gamers van over de hele wereld vanaf vandaag op vele verschillende platformen, waaronder de Nintendo Switch, aan de slag met deze titel. Zal het wachten op dit Olympische Spelen-spel het meer dan waard zijn geweest en dus een plek op het podium krijgen of is er van een medaille geen sprake? Je leest het in deze review.

Sport zelf mee in de Olympische Spelen

Net zoals bij de officiële Olympische Spelen beginnen de topsporters nooit meteen met sporten, maar komt er aan het begin altijd een mooie openingsceremonie. Bij Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game is dat ook het geval want als je het spel opstart krijg je meteen een enorm gave openingsvideo te zien. Hierin is op een hele leuke manier vormgegeven welke sporten de game allemaal te bieden heeft en dat onder begeleiding van een prachtig gezongen nummer. Na het zien van deze video had ik oprecht heel erg zin om meteen te beginnen aan alle sporten, maar toch moest ik daar nog even op wachten.



Zou dit worden toegestaan tijdens de officiële Olympische Spelen?

Uiteraard moet je daarna een land kiezen die je graag wilt vertegenwoordigen, maar je mag ook jouw eigen personage maken zodat jij echt zelf in de Olympische Spelen terecht komt. In deze zogenoemde Avatar Creator zijn er enorm veel mogelijkheden waardoor je jezelf zo goed mogelijk na kunt maken. Om te beginnen kun je al kiezen uit verschillende huidskleuren en lichaamsvormen, waar je ook al aan kunt passen hoe groot, breed en gespierd je bent. Daarna mag je alle details in het gezicht zoals de vorm, hoogte en grootte van de oren, wenkbrauwen, ogen, neus en mond aanpassen. Toch zijn er nóg meer details want je kunt het personage ook van sproeten, moedervlekken, make-up, schmink, gezichtsbeharing en van een bril voorzien. Als laatste heb je ook nog de mogelijkheid om verschillende kapsels te kiezen en jouw stem aan te passen. Zoals je hebt gelezen zijn er dus echt heel veel dingen die je kunt veranderen. Persoonlijk vind ik het altijd super leuk om mezelf zo goed mogelijk na te maken, waardoor ik dus ook ruim 30 minuten bezig ben geweest met het maken van mijn personage. Uiteraard begrijp ik dat niet iedereen daar even veel zin in heeft, maar gelukkig heeft SEGA ook aan die mensen gedacht en kun je ook kiezen uit vooraf gegenereerde personages.

Let the games begin!

Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game kent maar liefst 18 verschillende Olympische sportevenementen. Zo kun je bijvoorbeeld meedoen aan sportklimmen, boksen en de 100 meter sprint. De drie sporten waarvan ikzelf het meest genoten heb zijn tennis, strandvolleybal en de 200m wisselslag. Alhoewel elke sport dat wel heeft, zitten deze drie sportevenementen in het belangrijk kwalitatief echt enorm goed in elkaar. Stel er waren verschillende banen en/of omgevingen beschikbaar voor tennis, strandvolleybal en de 200m wisselslag dan had de individuele sport op zichzelf naar mijn mening eigenlijk al bijna een eigen volledige game kunnen zijn. Dit zegt toch best wel veel over de kwaliteit die deze titel met zich meedraagt. Tevens kan de moeilijkheidsgraad van alle sporten worden aangepast als je graag van een extra moeilijke uitdaging houdt, en geloof me, die krijg je echt als je de computerspelers op ‘’extreme’’ zet. Nu ik het toch even over de computerspelers heb, zelfs bij teamsporten zoals rugby, voetbal en basketbal zijn ze slim genoeg om de juiste acties uit te voeren. Hierdoor blijft zelfs het spelen in je eentje ook leuk omdat je bijvoorbeeld niet geïrriteerd hoeft te raken dat computerspelers jou niet volgen. Alle sporten zijn overigens te spelen met de knoppen op de Joy-Con-Controllers en er komt dus geen bewegingsbesturing aan te pas. De besturing is daardoor makkelijk te begrijpen en simpel voor nieuwe medespelers en/of gamers. In tegenstelling tot Mario & Sonic op de Olympische Spelen: Tokio 2020 bevat deze titel helaas geen verhaalstand of iets wat daarop lijkt. Je moet het dus puur doen met de sporten die er zijn. Hoewel dit enigszins jammer is, heeft Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game toch nog wel iets anders te bieden.

Zie hier de foto van het voorbereiden van mijn eerste poging 100 meter sprint.

Na het spelen van sportevenementen krijg je namelijk punten. Deze punten zijn vervolgens te gebruiken om verschillende outfits, hoeden en maskers te kopen. In totaal zijn er maar liefst 85 outfits en 50 hoeden en maskers te ontgrendelen, waarvan sommigen echt heel vet zijn. Zo kun je eruit zien als iemand die rechtstreeks van de maan komt, maar ook als een piraat, tovenaar of holbewoner. Spelers krijgen zelfs per individuele sport de keuze om een bepaalde outfit te dragen. Daardoor krijg je echter ook de mogelijkheid om tijdens het zwemmen een BMX helm te dragen. Dit ziet er toch wel een beetje vreemd uit, maar is op een of andere manier toch ook wel grappig. Toch zijn de punten ook nog voor iets praktisch te gebruiken in plaats van alleen voor het uiterlijk. Het is namelijk ook mogelijk om extra kracht, snelheid en techniek te ontgrendelen zodat jouw personage op een bepaald gebied beter wordt. Houdt er trouwens wel rekening mee welke vaardigheden je bij welke sport gebruikt, want als je jouw personage bijvoorbeeld iets krachtiger maakt wordt deze ook iets minder snel.

Online

Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game blinkt misschien nog wel meer uit in de online modi. Je kunt uiteraard elke sport los online spelen, maar daar blijft het niet bij. Het spel heeft namelijk ook een zogenoemde Ranked Games-modus waarin een soort programma is samengesteld. In deze modus ga je de strijd aan tegen andere spelers en probeer je natuurlijk zo’n goed mogelijke score te bemachtigen. Dit klinkt hetzelfde als het online spelen van losse sporten, maar toch zit de Ranked Games-modus net iets anders in elkaar. Er is namelijk een lijst te zien waarin staat op welk tijdstip bepaalde sportevenementen beginnen. Hierdoor krijg je dus een beetje het gevoel alsof je je echt moet voorbereiden om uiteindelijk zo goed mogelijk te presteren. Je kunt ruim een dag aan evenementen vooruitkijken zodat je precies weet wanneer een sport gaat beginnen. Tuurlijk blijft het dezelfde sport zonder enige verandering, maar het idee van deze lijst geeft net dat extra stukje diepte aan het online spelen. Er is zelfs een optie dat je een melding kan krijgen zodra die bepaalde sport begint. Hoewel ik het idee van de Ranked Games-modus dus echt geweldig vind, blijft het natuurlijk nog wel even afwachten of er daadwerkelijk genoeg mensen zijn om online mee te spelen.

Kijk, de bal zweeft! Het lijkt nu net alsof ik echt op de maan sta, toch?

Audiovisueel

Wat mij meteen opviel is dat niet alle aspecten van Olympic Games Tokyo 2020 The Official Video even scherp zijn, maar dat betekent echt niet dat het er slecht uitziet. Ja, het publiek dat op de tribunes zit is nogal driehoekig, maar de game draait daardoor wel enorm soepel en heb ik helemaal geen last gehad van enige vertragingen of haperingen. Bovendien vind ik de stijl van alle speelbare personages, en het spel in het algemeen, er erg leuk uitzien. Het is niet super realistisch, maar toch zijn er wel overal leuke details te vinden. Zo staan er vele fotografen en cameramannen- en vrouwen naast het veld en hangen er bijvoorbeeld vlaggen van de desbetreffende landen die spelen op de tribunes.

Nu zijn we eindelijk aangekomen bij het stukje over de audio. Hoewel dit het laatste punt is waar ik het in deze review graag over wil hebben, is het absoluut niet de minste. Vanaf het moment dat ik de muziek in het openingsfilmpje hoorde begon ik meteen al te bewegen en daardoor hoopte ik dat de rest van de muziek in deze titel net zo goed zou zijn. Gelukkig werd ik niet teleurgesteld toen ik de rest van de muziek hoorde want wauw, wat klinkt het allemaal lekker! Tijdens het sporten zelf hoor je echter geen muziek, maar wel allemaal bijpassende geluiden van bijvoorbeeld ballen, water of de grond en uiteraard is er ook gejuich en geklap van het publiek aanwezig. Toch heb ik wel iets vreemds opgemerkt tijdens het tennissen. Hier hoor je zoals je zou verwachten de bal, de wind van het tennisracket, het piepen van de schoenen, maar ook een ander vreemd geluidje waarvan ik geen idee heb wat het moet voorstellen. Mogelijk hoort dit geluidje in een andere sport thuis, maar ik kon het in ieder geval niet plaatsen.

Conclusie

Laten we vooropstellen dat Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game een titel is met allemaal verschillende sporten. Mogelijk zal deze game dus niet voor iedereen zijn weggelegd, maar dat neemt niet weg dat alle sportevenementen kwalitatief goed in elkaar zitten. Omdat geen enkele sport te bedienen is met bewegingsbesturing is de besturing voor iedereen makkelijk op te pakken. Mede daardoor is het erg leuk om het spel er bijvoorbeeld bij te pakken als er vrienden of familie zijn, zeker omdat er geen verhaalstand is. Het idee van de Ranked Games-modus is ook erg gaaf, maar de tijd zal ons leren of er daadwerkelijk genoeg spelers zijn om hun online te kunnen verslaan.

+ Het creëren van jouw eigen personage(s), inclusief alle opties

+ De muziek klinkt echt fantastisch

+ Er is aan elke sport evenveel aandacht gegeven

– Het spel heeft geen verhaalstand

DN-Score: 8.0