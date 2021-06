Denis is hyped voor Metroid Dread en stelt zijn top 10 beste Metroid-games samen

Tijd voor meer lijstjes dacht Denis! En dit is dan het perfecte moment voor de beste Metroid-titels.

Misschien heb je het inmiddels al gemerkt? Ik, Denis, ben van de lijstjes, serving you the “best of lists” van allerlei bekende Nintendo-gametitels en meer! En juist nu ik weet dat op 8 oktober 2021 Metroid Dread voor de Nintendo Switch zal uitkomen, is het de hoogste tijd om eens naar de beste Metroid-games tot nu toe te kijken. Immers zijn er al flink wat Metroid-titels verschenen sinds we met Samus kennis maakte op de NES en kan ik niet wachten op een nieuw avontuur. Let’s get things rollin’ (pun intended!)

10. Metroid: Other M (Wii, 2010)

Deze Metroid-game is naar mijn mening erg inconsistent als je kijkt naar andere games in deze franchise. De andere games zijn voor mij allemaal een soort van mysterieus, maar in Other M wordt onze heldin Samus een beetje saai afgeschilderd. Deze titel in de serie heeft eigenlijk maar weinig diepgang. Het verhaal van de game is erg chaotisch en moeilijk te volgen. Begrijp me niet verkeerd, deze game is best Ok, maar het verhaal…

9. Metroid Prime: Hunters (Nintendo DS, 2006)

Deze game in de Metroid-franchise wist iets te doen wat voorheen onmogelijk bleek, namelijk het vertalen van een 3D-Metroid game naar een handheld-gameconsole. Deze game is werkelijk één van de mooiste first-person shoorters die je kan vinden op de Nintendo DS. De single-player mode was Ok, maar de ware ster was de multi-player mode. Er is wel het één en ander verloren gegaan naar het overbrengen van een 3D Metroid naar de Nintendo DS, zoals de balans tussen actie en het onderzoeken van de wereld om je heen, maar dat mag de pret zeker niet drukken.

8. Metroid II: Return of Samus (Gameboy, 1991)

In deze tweede game in de franchise kruip je, net als in de eerste game, in het hightechharnas van de heldin Samus. Je gaat opnieuw het gevecht aan met hordes aliens en probeert het universum te redden van allerlei soorten aanvallen. De gameplay van deze tweede game is ook haast één-op-één dezelfde als die van de eerste. Metroid II is weliswaar wat gelimiteerd door de mogelijkheden van de allereerste Gameboy, maar toch erg cool.

7. Metroid (Nintendo Entertainment System, 1987)

Hier is hij dan, de game waar het allemaal mee begon! In deze game maken we voor het eest kennis met Samus, een mysterieuze premiejager die vecht tegen dodelijke Metroid-aliens. De eerste Metroid brak met allerlei videogameprincipes tot dan toe, want in deze game moest je een enorme wereld ontdekken, de gameplay was niet lineair en de moeilijkheid was erg hoog voor die tijd. Deze game heeft een verdiende plek weten te veroveren in de gamebibliotheek van Nintendo. Daarnaast was het spel revolutionair, omdat op het einde duidelijk werd dat Samus een vrouw bleek te zijn. Tot dan toe waren er alleen maar videogamehelden en geen heldinnen.

6. Metroid Prime 2: Echoes (Nintendo Gamecube, 2004)

Het was enorm moeilijk voor deze game om de absolute top-game “Metroid Prime” te overtreffen of tenminste ermee op één lijn te staan, maar deze game lukt het om in de buurt te komen. In deze tweede game in de Metroid Prime sub-serie zijn er nieuwe vaardigheden toegevoegd en zijn er gameplay-elementen uit de originele Metroid Prime verbeterd. In Metroid Prime 2 kun je switchen tussen twee werelden, namelijk een donkere en een lichte wereld. Je moet tussen deze werelden afwisselen om zo de game tot een goed einde te brengen. Deze game heeft ook een multi-player mode, maar die is te verwaarlozen.

5. Metroid: Zero Mission (Game Boy Advance, 2004)

Deze game is een remake van de originele “Metroid”, maar voegt ook heel wat nieuwe elementen toe. Het verhaal is ongewijzigd gebleven. Je neemt de controle over de heldin Samus en je vecht tegen allerlei ruimtegespuis. In deze game leer je nieuwe stealth-moves, waardoor de gameplay van deze remake interessanter is dan die van zijn origineel. De graphics en de muziek van de game zijn overigens fantastisch. De game is wel wat kort en soms erg makkelijk, maar daar is overheen te komen.

4. Metroid: Fusion (Game Boy Advance, 2004)

Chronologisch gezien is deze game eigenlijk één van de laatste in het verhaal van de Metroid-gamefranchise. In de game rommel je met de balans van de natuur. Doordat er het één en ander misging in de verhaallijn van “Metroid II: Return of Samus” is er een nieuw buitenaards parasiettype ontstaan. De heldin Samus moet een buitenaards onderzoekslab ontdekken en zo langzaam maar zeker de vijandige aliens een koekje van eigen deeg geven. Deze game is lineair, maar er is nog altijd heel veel in te ontdekken.

3. Metroid Prime 3: Corruption (Nintendo Wii, 2007)

Metroid Prime 3 maakt gebruik van Wii Mote controls, waardoor er een nieuwe dimensie in gameplay tot stand kwam. In de game voelde het echt alsof je als speler Samus’ arm gun aan het bedienen was. Deze game had betere graphics dan zijn voorgangers, intensere gevechten en werkelijk spectaculaire locaties. De game is ook meer een cinematische ervaring dan deel één en twee uit de Metroid Prime sub-serie. Deze game had ook voice-acting en een prachtige conclusie aan de Metroid Prime-trilogie.

2. Super Metroid (Super Nintendo Entertainment System, 1994)

Volgens velen heeft deze videogame de mooiste omgevingen die ooit te zien zijn geweest in moderne videogames. Daarnaast zit deze game vol met geweldige uitdagingen. De game heeft legendarische boss fights en een enorme wereld om te ontdekken. Oók in 2021 voelt deze 2D Metroid Prime nog steeds niet oubollig en dat is een prestatie op zich.

1. Metroid Prime (Nintendo Gamecube, 2002)

Voor mij was het een nek-aan-nek race tussen “Super Metroid” en “Metroid Prime”, maar uiteindelijk is het toch Metroid Prime waar de kroon naartoe gaat. Deze game was de eerste Metroid-game in de franchise die geheel in 3D was. Een hele prestatie, want vóór die tijd waren Metroid-games altijd 2D actie-platformgames. Metroid Prime wist de vaak enge, maar toch geweldige ruimtewereld van Metroid goed te vatten in 3D, er was enorm veel te ontdekken, de muziek was niet minder dan subliem en de gameplay was helemaal top. Naast dat deze game de beste is van deze lijst, wordt er ook gezegd dat Metroid Prime tot de beste game ooit gemaakt behoord.

Wat vind jij?

Ben jij het ermee eens? Is “Metroid Prime” dé ultieme Metroid-game of vind jij dat juist een andere game de nummer 1 had moeten zijn? Laat het weten in de comments hieronder.