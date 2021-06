The Legend of Zelda: Skyward Sword HD krijgt quality-of-life verbeteringen

Er zijn nieuwe details opgedoken over The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD werd onlangs aangekondigd voor de Nintendo Switch en zal op 16 juli naar Nintendo’s hyrbide console komen. We wisten al dat de Switch-versie onder andere verbeterde graphics krijgt alsmede dat het spel nu ook speelbaar zal zijn met een gewone controller. Ideaal voor diegene die de bewegingsbesturing liever niet hebben. Vandaag is ook duidelijk geworden dat The Legend of Zelda: Skyward Sword HD verschillende quality-of-life verbeteringen zal krijgen.

Op de website van Nintendo wordt nu vermeld dat The Legend of Zelda: Skyward Sword HD meerderequality-of-life verbeteringen zal bevatten. Zo zullen de turorials worden verbeterd en worden aangepast aan wat in deze tijd wenselijk is. Ook de begeleiding door het spel heen in het algemeen wordt genoemd als verbetering. Wat dit precies gaat inhouden is nog niet bekend. Nintendo zorgt er in elk geval wél voor dat de algehele speelervaring op meerdere punten zal worden verbeterd.

Ga jij The Legend of Zelda: Skyward Sword HD in huis halen? Laat het ons hieronder weten!