Beam Katana actie in nieuwe trailer No More Heroes 3

Een nieuwe actievolle trailer toont Travis' Beam Katana.

De release van No More Heroes komt steeds dichterbij en dat vond Marvelous blijkbaar reden genoeg om ons te voorzien van een gloednieuwe trailer welke je hieronder kunt bekijken. De game zal op 27 augustus verschijnen voor de hybride console van Nintendo. De nieuwe trailer staat dit keer in het teken van de Beam Katana waarmee je in de game volop tegenstanders kunt omleggen.

In No More Heroes 3 kruip je opnieuw in de huid van Travis en neem je het opnieuw op tegen bizarre tegenstanders. Deel 3 zal bovendien nog bloederiger en intenser gaan worden dan de eerdere delen. Kijk jij uit naar deze game in augustus dit jaar? Laat het hieronder weten in de vorm van een reactie.