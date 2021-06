[Release Radar] Uitgelichte releases week 25

Er komen weer een aantal te gekke spellen uit komende week, welke pak jij zéker mee?

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Ook deze week hebben we weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Lego Builder’s Journey

Verschijnt op: 22 juni 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Wie is er niet gek op die simpele bouwsteentjes waar je je fantatsie die vrij loop mee kan laten gaan? Lego Builder’s Journey is een puzzelspel waarbij je bepaalde instructies moet volgen om de levels uit te kunnen spelen, maar soms moet je de regels juist verbreken en met creatieve oplossingen komen. Loop steen voor steen en puzzel voor puzzel deze bijzondere Lego-wereld door die speciaal voor jou is gemaakt! Neem de tijd om te experimenteren en uit te zoeken hoe je de puzzel het beste kan oplossen.

Worms Rumble

Verschijnt op: 23 juni 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99

Na het succes van Tetris, Mario en zelfs Bomberman, is het tijd voor Worms om in de spotlights te staan: ook deze game komt met de optie om met 32 spelers tegelijk te spelen. Versla jouw tegenstanders in Worm-stijl: door het gebruik van verschillende wapens. Elke ronde wordt uitgevochten in realtime, waardoor je gelijk tegen een heleboel tegenstanders kan gaan knokken. Ben jij de laatste worm die zich staande weet te houden?

Mario Golf: Super Rush

Verschijnt op: 25 juni 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

FORE! Natuurlijk mag onze bekendste Nintendo-vriend, Mario, niet ontbreken in deze lijst. Er komt namelijk een nieuw Mario sport spel aan: Mario Golf: Super Rush! Ga aan de slag met jouw beste slag en beweeg jouw Joy-Con als een echte golfclub. Kies uit vele karakters uit de Mario-series en speel alleen of samen een lekker potje. Daag elkaar uit in verschillende levels of op speed golf modi. Sla jij een hole-in-one?

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Verschijnt op: 25 juni 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €44,99

Afgelopen dinsdag werd hij bij het grootste game-evenement, de E3, aangekondigd voor de Nintendo Switch! Tony Hawk scheurt binnenkort op jouw Nintendo Switch voor dat ene perfecte trucje. Het oude spel is compleet geremasterd en te spelen in HD. Speel als jouw favoriete skateboard held, maak legendarische truccombo’s en speel alleen, samen of online tegen spelers van over de hele wereld. Heb jij jouw skateboard al van onder het stof vandaan gehaald?