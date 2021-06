Nintendo stelt fans gerust: Bayonetta 3 bestaat nog steeds

Sterker nog, blijkbaar "vordert het goed"

Het is inmiddels alweer bijna vier jaar geleden dat Bayonetta 3 werd aangekondigd. De teaser die de paarse 3 liet zien kwam voorbij tijdens de Game Awards 2017, en dat is het enige wat we vooralsnog van de game gezien hebben. PlatinumGames heeft in de tussentijd meerdere keren fans laten weten nog steeds te werken aan de titel, maar dat weerhoudt mensen niet om meerdere malen naar de status van de game te vragen en hierover te speculeren.

Howel het niets substantieels is, heeft Nintendo het afgelopen week in ieder geval even over de game gehad. In een interview met GameSpot gaf Nate Bihldorff van de Nintendo Threehouse aan dat Bayonetta 3 “nog steeds bestaat.” Bill Trinen sprong daarop in en voegde toe dat de game niet alleen bestaat, maar zelfs “goed vordert” Ook zei hij het volgende:

“We like to show things when we’re ready to show them. And certainly we like to show things when the developers are ready to show them. We didn’t have it here at E3, but stay tuned.”

Fans van de serie zullen het momenteel dus nog even moeten doen met de eerste twee games, die alweer uit begin 2018 komen. We houden jullie in ieder geval op de hoogte!