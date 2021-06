Metroid Dread staat wereldwijd hoog in verkooplijsten

Veel mensen staan te popelen om weer met Samus te spelen!

Afgelopen week was Metroid Dread misschien wel de grootste verrassing van Nintendo’s E3 line-up. Het langverwachte vervolg op Metroid Fusion is al volop te pre-orderen en daar maken de fans flink gebruik van. Metroid Dread is op het moment namelijk de bestverkochte Switch-game op Amazon US en staat op maar liefst de 8e plek van de videogame-gerelateerde verkopen. Ook het Amerikaanse GameStop heeft vermeld dat Metroid Dread een razendsnel verkopend spel is. Ze willen echter niet in detail treden om hoeveel verkopen het momenteel gaat.

Op de Duitse Amazon staat Dread op de 11e plek, achter Ring Fit Adventure en Mario Party Superstars.

Hoewel Metroid in Japan al jarenlang een minder geliefde franchise is, weet Dread alsnog de 47e plek te bemachtigen in de verkooplijst van Amazon Japan.

Wie nog geen pre-order geplaatst heeft voor de Special Edition van Metroid Dread lijkt de boot te missen. Vrijwel op elke site die we gecheckt hebben zijn de pre-orders uitverkocht.

Al met al een flinke prestatie, gezien de korte tijd sinds de aankondiging van de game. Het ligt in de lijn der verwachting dat Metroid Dread nog records gaat breken. Metroid Dread komt 8 oktober uit voor de Nintendo Switch.