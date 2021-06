Gameplay beelden van demo Unbound: Worlds Apart

Speel met portalen in deze handgetekende puzzel platformer

De handgetekende puzzel platformer Unbound: Worlds Apart komt volgende maand naar de Switch. Om geïnteresseerden alvast een voorproefje te geven is er sinds kort ook een demo beschikbaar, die momenteel te downloaden is in de Switch e-shop. Youtube kanaal Nintendo Hall heeft hier gameplay beelden van gemaakt en deze online gezet. Deze kun je hieronder bekijken. De game komt op 28 juli naar de Switch.

In Unbound: World Apart speel jij Soli, een personage dat magische portalen kan maken waardoor hij tussen verschillende realiteiten kan reizen. Hiermee probeert hij inzicht te krijgen in een grote catastrophe dat zijn wereld in as heeft gelegd. De gameplay bestaat uit het spelen met deze portalen in een 2D omgeving, zo kunnen sommige van deze portalen kunnen veranderen hoe Soli eruit ziet of aspecten van de wereld veranderen, waardoor er nieuwe gameplay mogelijkheden ontstaan.