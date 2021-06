Doug Bowser reageert op geruchten over Nintendo Switch Pro

Doug Bowser, president van Nintendo of America, gaf onlangs een interview aan The Washington Post, waarin ze hem vroegen naar de aanhoudende Switch Pro-geruchten die al geruime tijd de ronde doen. In aanloop naar de E3 kwam Bloomberg zelfs met opvallend sterke geruchten, maar een aankondiging van een verbeterde Nintendo Switch bleef tot nu toe uit. Doug Bowser werd dan ook gevraagd om te reageren op deze geruchten. Zoals verwacht reageerde hij vooral erg ontwijkend én precies zoals we gewend zijn. Volgens hem kijkt Nintendo altijd naar nieuwe technologie én hoe deze de gameplay-ervaringen kunnen verbeteren.

Ook werd hem gevraagd waarom er uberhaupt nog geen krachtigere Nintendo Switch op de markt is gebracht. Volgens Bowser is het vooral de vraag hoe en op welke manier ze nieuwe technologiën toe gaan passen. Bowser aan The Washington Post:

“It’s how specifically can technology enhance a gameplay experience. And then where do you apply that technology? Do you want to apply it on current existing hardware or platforms, or do you want to wait for the next platform? And then what’s the right gameplay experience with that? There’s a host of factors that goes into it, and it’s something we’re always looking at.”