Denis werpt een kritische blik – Top 10 epic fails van Nintendo

Zelfde de allerbesten begaan wel eens een misser.

Nintendo bestaat inmiddels al flink wat jaren en heeft ons al heel wat prachtige hardware en enorm vette games voorgeschoteld. Hoeveel mensen zijn wel niet opgegroeid met de NES of de Game Boy? En de meeste Zelda-titels zijn simpelweg juweeltjes, toch? Daar zijn we Nintendo natuurlijk harstikke dankbaar voor, maar ook the house of Super Mario en Zelda maakt wel eens een missertje. Onze redacteur Denis stelde een leuke lijst samen met de 10 grootste epic fails van Nintendo volgens hem. En ja, ook Denis is groot Nintendo-fan, maar zelfs de besten kunnen ook wel eens een misser begaan.

Of je het met Denis eens bent horen we natuurlijk graag hieronder. Misschien zie je zelfs bepaalde fails nog niet in onze lijst. Laat het ons weten.

10. Super Mario 3D All-Stars

Sinds de release van de Nintendo Switch dringen fans al aan op de re-releases van klassieke Nintendo-games of meer-recente games die het heel goed hebben gedaan. Nintendo is al jaren niet heel scheutig met het publiek te geven wat het wil, maar in 2020 werden de gebeden van Super Mario-fans verhoord en werd “Super Mario 3D All-Stars” aangekondigd. Deze Super Mario gamecollectie zou bestaan uit de volgende Mario 3D-titels: Super Mario 64, Super Mario Sunshine en Super Mario Galaxy. Geweldig, toch? Absoluut, ware het niet dat uiteindelijk bleek dat deze gamecollectie slechts beperkt aangeboden zou worden en dat de ports van alle drie de games minder waren van kwaliteit dan de fan-made versies die door de jaren heen waren uitgekomen op gaming-emulators. Zo was er bijvoorbeeld al een PC-port van Super Mario 64 op de PC die zelfs 4K-graphics had. Deze onofficiële geëmuleerde versies werden allemaal snel door Nintendo verwijderd vóór de release van Super Mario 3D All-Stars.

9. Een chronisch tekort aan amiibo

Sinds het uitkomen van de Nintendo 3DS zijn Nintendo’s amiibo erg populair. De productie was echter vaak een verhaal apart. Zo bleek er regelmatig een chronisch tekort te zijn aan deze figuurtjes in winkels. Populaire amiibo konden hierdoor ook niet goed worden aangevuld, laat staan dat men ze op een goede manier kon pre-orderen. Je moet wel een hele grote fan zijn met heel veel geduld om een mooie collectie amiibo te verzamelen. Bovendien dreef dit tekort de prijzen van de kleine figuurtjes soms op tot bizarre prijzen…

8. Switch Voice Chat

Tegenwoordig kun je heel wat videogames samen met heel veel andere gamers tegelijk spelen, maar Nintendo lijkt de populariteit hiervan nog niet helemaal te begrijpen. Sterker nog, Nintendo lijkt er een sport van te hebben gemaakt om het gebruik van online-gaming en andere online-opties steeds moeilijker te maken. Wat betreft Switch Voice Chat heb je niet een headset nodig om te kunnen praten met andere Nintendo-gamers, maar je moet een app downloaden op je tablet of smartphone om met anderen te kunnen praten terwijl je samen speelt. Dit is uiterst omslachtig. Nintendo geeft hierover aan dat dit is om zo kinderen te beschermen die gebruikmaken van hun producten, maar als kinderen toch toegang hebben tot tablets en smartphones, dan voelt die bescherming door Nintendo vooral als erg overbodig.

7. Super NES CD-ROM

Aan het begin van de jaren ’90 is Nintendo een contract aangegaan met Sony om een CD-ROM systeem te maken dat gekoppeld kon worden aan de Super NES, oftewel de “Super Nintendo”. De Super NES werd vooral gehinderd door het feit dat deze nog steeds erg dure cartridges gebruikte om games op af te spelen, terwijl de CD-ROM al een tijd wereldwijd in omloop was. Uiteindelijk wilde Nintendo niet dat Sony hen zou gaan overheersen, dus besloten ze het contract te ontbinden en verder te gaan met Philips. Dit resulteerde in een epic fail voor zowel Philips als Nintendo toen de Philips CD-i werd uitgebracht; de console waar de tot op heden de slechtste Zelda-game op uitkwam. Uiteindelijk kondigde Sony de eerste PlayStation aan en de rest is geschiedenis…

6. Nintendo gooit SEGA voor de bus

Toen in het begin van de jaren ’90 videogames steeds gewelddadiger werden, bijvoorbeeld door de release van games zoals “Mortal Kombat”, kreeg de gaming-industrie steeds vaker te maken met kritiek vanuit de maatschappij. Nintendo gaf hierbij aan dat SEGA zorgde voor deze “verloedering” van de videogame-industrie en dat Nintendo alleen maar familievriendelijk entertainment maakte. Dat dit niet helemaal klopt bewijzen games zoals “Mortal Kombat 11” en “Street Fighter” die door de jaren heen hun weg hebben gevonden naar verschillende Nintendo consoles, zo ook de Nintendo Switch.

5. Geen Virtual Console op de Nintendo Switch

Nintendo heeft een enorme lading aan classic games en in de tijd van de Nintendo Wii en Wii U was het relatief makkelijk om lekker retro Nintendo-games te kunnen spelen op Virtual Console. De fanbase voor deze classic games is ook nog eens enorm. Op de Nintendo Switch is het helaas niet mogelijk om gebruik te maken van Virtual Console. Dit betekent dat er hele generaties geen classic Nintendo- games kunnen spelen, terwijl de videogamehistorie van Nintendo juist zo mooi en meeslepend is. Vreemd!

4. Het mislukken van de Wii U

De Nintendo Switch is hét hybride-apparaat waar Nintendo altijd naar op zoek was, maar tussen de Wii en de Switch zat de vreemde Wii U. Op papier was de Wii U een prachtapparaat, zeker omdat deze HD graphics zou hebben en omdat deze console een controller had met een eigen scherm, zodat ermee kon worden gespeeld in zowel handheld-modus als op de Tv. Uiteindelijk had de Wii U een vreemde naam, werd deze console slecht verkocht en kon het apparaat niet worden ondersteund door een geweldige bibliotheek aan videogames. Doordat de Wii U ook weinig support kreeg van third party developers had dit apparaat ook nog eens minder games om uit te kiezen dan de PlayStation 4 en Xbox One.

3. Joy-Con Drift

We hebben inmiddels al verschillende versies op de markt gezien van de Nintendo Switch, maar ze kampten uiteindelijk allemaal met één en hetzelfde probleem, namelijk “Joy-Con Drift”. Dit probleem houdt in dat de controller denkt dat de thumb sticks van de controllers in gebruik zijn terwijl dit niet zo is. Dit probleem kan zo erg worden dat je nieuwe Joy-Cons moet kopen of in het geval van de Switch Lite dat je je hele console op moet sturen naar Nintendo in de hoop dat het probleem opgelost kan worden. Inmiddels lopen er al meerdere rechtzaken tegen Nintendo, maar ze blijven ontkennen dat het probleem met de Joy-Cons er daadwerkelijk is. Erg problematisch.

2. Grote problemen met Nintendo-accounts

In deze tijd zijn er helaas bedrijven die inbreuk willen maken op de privacy van mensen, zo ook bij de accounts van Nintendo. Bij heel wat mensen verschenen in 2020 berichten in hun Nintendo account dat er aankopen waren gedaan, voornamelijk met V-bucks van het immens populaire spel Fortnite. Nintendo zei hier heel lang niets over totdat er onverwacht een bericht naar buiten kwam dat hackers inderdaad bezig waren met Nintendo-accounts te bewerken. De gehackte personen kregen wel mettertijd hun geld terug.

1. Virtual Boy

Het had zo mooi moeten zijn: de Virtual Boy. De Virtual Boy (VR-32) was een spelcomputer welke Nintendo halverwege de jaren ’90 introduceerde. De spelcomputer hoefde niet op een televisie te worden aangesloten en is een soort 3D-bril waar men door kunnen kijken. Het scherm is zwart-rood omdat kleur te duur zou worden. De Virtual Boy wordt gezien als de semi-opvolger van de Game Boy, maar daar kwam weinig van terecht. Nadat de spelcomputer in Japan werd uitgebracht, bleek snel dat sommige gamers klachten kregen zoals hoofdpijn of misselijkheid. Uiteindelijk werd de Virtual Boy ook niet in Europa uitgebracht én kwam er geen opvolger. Het systeem wordt gezien als een commerciële flop en is de slechtst verkochte spelcomputer van Nintendo tot nu toe. Wellicht was het toen net te vroeg voor een dergelijk innovatief iets…