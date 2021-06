[Review] Alba: A Wildlife Adventure – Kort maar krachtig

Help Alba handtekeningen te verzamelen om het natuurreservaat te redden.

Vroeger ging je altijd op vakantie naar je opa en oma, die op een klein idyllisch eilandje wonen. Jouw opa is gek van foto’s maken en dan vooral van natuurfoto’s. Echter wil hij ook familiemomenten vastleggen. Wanneer hij jou vraagt om een foto van hun samen te maken, verschijnt er opeens een dier op de achtergrond die in tijden al niet meer is gezien. Hier ontstaat dan ook jouw liefde voor de natuur.

Hetzelfde eilandje, tien jaar later

Tien jaar later ben je weer bij je opa en oma voor de volgende vakantie. Je krijgt de oude telefoon van je oma om foto’s te maken van dieren, een gids waarin alle dieren staan die te vinden zijn en een kaart van het eiland. Je kunt zelf op onderzoek uitgaan en foto’s maken van alle dieren. Echter heeft de burgermeester op de eerste dag ook nog een aankondiging. Het natuurreservaat moet namelijk verdwijnen; er moet een gigantisch resort gebouwd worden om meer toeristen aan te trekken. Als echte natuurliefhebber ben jij het hier natuurlijk niet mee eens. Je besluit dan ook om samen met je beste vriendin een handtekeningenactie te starten. Vijftig handtekeningen voor het behoud van het natuurreservaat moet wel lukken, toch?

Alba: A Wildlife Adventure geeft jou ontzettend veel vrijheid. Je zou kunnen zeggen dat het concept van foto’s maken wel een beetje lijkt op Pokémon Snap, maar in plaats van vaste routes kun je in dit spel het hele eiland vrij verkennen. Kom je een nieuw dier tegen? Pak je telefoon erbij en probeer het dier op de foto te zetten. Mocht je het dier al hebben, zie je gelijk de naam onderin verschijnen. Hierdoor weet je dus vrij snel of je een dier nog op de foto moet zetten of niet. Daarnaast krijg je regelmatig opdrachten, welke jou verder helpen in het spel en met handtekeningen verzamelen. Zo moet je bijvoorbeeld een x aantal dieren op de foto zetten, afval opruimen of zieke dieren helpen.

Een van oorsprong mobiele game

Oorspronkelijk kwam Alba: A Wildlife Adventure vorig jaar exclusief uit voor Apple Arcade. Op bepaalde vlakken is dit alsnog wel te zien. Zo is de game bijvoorbeeld grafisch niet heel indrukwekkend, maar weet het toch een mooie wereld neer te zetten. Echter is het bij de besturing van het spel totaal niet terug te zien. De besturing is ontzettend simpel en constant zie je in het beeld welke knop welke functie heeft. Verder is er in het spel voor gekozen om geen stemacteerwerk toe te voegen en maar heel af en toe een achtergrondgeluidje te laten horen. Je hoort voornamelijk echte natuurgeluiden, zoals vogels die fluiten of jezelf die door het bos loopt. Wel moet ik vermelden dat het spel niet heel lang is. Met ongeveer twee tot drie uur kun je het spel al volledig uitgespeeld hebben en alle dieren hebben gevonden. Ik moet zeggen dat ik graag wat meer had gezien, maar het is een heerlijk spel om even tot rust te komen.

Conclusie

Alba: A Wildlife Adventure is een spel wat ontzettend rustgevend werkt, maar tegelijkertijd voor kinderen leerzaam kan zijn. Zonder te veel in detail te gaan waardoor ik delen van het verhaal verklap, laat het spel onder andere zien wat voor effecten bepaalde dingen kunnen hebben op de natuur. Je bent vrij om te doen wat je wilt en kunt zelf het tempo bepalen. Zo kun je eerst een heel aantal missies doen, of je kunt gelijk het eiland verkennen en proberen om zoveel mogelijk dieren op de foto te zetten. Verder is het spel wel redelijk kort en persoonlijk zou ik hem op korte termijn niet nog een keer uitspelen. Het spel heeft een prijskaartje van €19,99 wat ik persoonlijk iets aan de hoge kant vind. Mocht je echter niet kunnen wachten om dit spel te spelen, dan zou ik hem zeker halen!

+ Het spel werkt erg rustgevend, terwijl het leerzaam kan zijn voor kinderen

+ Je krijgt genoeg vrijheid

+ Het heeft een erg sterk verhaal

– Het spel is redelijk aan de korte kant

– De prijs is iets aan de hoge kant voor wat je krijgt

DN-Cijfer: 8.0