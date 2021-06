[Review] Super Soccer Blast: America VS Europe – Buitenspel, wat is dat!?

Een voetbalspel zonder buitenspel en gele kaarten, hoe bevalt dat? Je leest het hier!

Op het moment van schrijven is het EK voetbal 2021 in volle gang. Ontwikkelaar Unfinished Pixel grijpt hier maar wat graag op in met Super Soccer Blast: America VS Europe. Een voetbalspel wat niet realistisch probeert te zijn en een uitstapje lijkt te maken naar het arcadegevoel. De grote vraag is of het spel in ons doel weet te scoren. Of weet keeper Mitchell het feest te bederven? Je leest het in onze review!

Goed gevuld

Super Soccer Blast bevat redelijk wat verschillende opties. Zo zijn er diverse toernooien om te spelen. De Euro Nations is in feite het EK 2021. Daarnaast zijn er onder andere een Amerikaanse Copa Cup en toernooien te spelen met slappe aftreksels van voetbalclubs uit de echte wereld. In oranjestemming wilde ik weleens de Euro Nations uitproberen. Voor aanvang van het toernooi kan je als speler kiezen welke landen je wilt vertegenwoordigen. Vervolgens worden de landen exact in dezelfde poules ingedeeld als de poules gedurende het EK. Uiteraard als vaderlandsliefhebbende voetbalfan koos ik ervoor om met het Nederlands elftal te spelen. In mijn gedachten zou ik het spel de baas zijn door te spelen met toppers als Memphis Depay, Frenkie de Jong en Maarten Stekelenburg. Echter heeft het spel totaal geen officiële licenties gekregen. Veelal zijn die verdwenen in de knuistjes van EA, die dat op hun beurt verspillen op de Switch met luie Legacy edities. Maar dat is een ander verhaal… Kijk daarom niet gek op als je in het Nederlands elftal spelers treft als Geroge Vermeer (geen spelfout), Luky de Jager en Daan Simons. Juist..

De grafische stijl van het spel komt een beetje cartoony over. De spelers hebben grote hoofden op hun lichaam, wat het af en toe een hilarisch schouwspel maakt. Nu heeft een voetbalgame niet veel nodig om er aantrekkelijk uit te zien, en deze stijl heeft eerlijk gezegd zijn charme. Hoewel een voetbalspel nooit uitblinkt door zijn soundtrack bleef het deuntje van het beginscherm nog lang in mijn hoofd naspelen, op een prettige manier. Tijd voor de aftrap!

Simpele besturing

Als je FIFA gewend bent komt een deel van besturing bekend voor. De bal pass je met A, schoppen doe je met B. Verdedigend kan je sliden met Y en tackelen met B. Geplaatste steekballetjes speel je met X. Simpele controle die je snel gewend bent. So far, so good kan je denken. Echter speelt het spel niet zo soepel als een FIFA-titel. Hoewel de poppetjes zich vrij over het veld bewegen, zit er een bepaalde stroefheid en traagheid in de besturing die niet lekker wegspeelt. Ik begrijp de doelstelling van de ontwikkelaar om voetbal middels een arcadebeleving neer te zetten, maar je mag toch verwachten van een doorgaans snelle sport dat deze ook snel speelt.

Voetbal zonder regels

Als je net als ik vergeet de speeltijd in te stellen komen er al gauw scores uit in de dubbele cijfers. De doelpunten vliegen letterlijk om de oren, aan beide kanten. Dit is een gevolg van het totaal ontbreken van de buitenspelval. Je kunt nog het beste de bal zo ver mogelijk naar voren trappen, alwaar een spits die duidelijk buitenspel staat het doelpunt erin prikt. Lachwekkend en eigenlijk een onbegrijpelijke keuze. Dat geldt ook voor gele en rode kaarten. Het ontbreken van dit soort basisregels zorgt voor een chaotisch spel waar je constant de tegenstander neerhaalt en zelf de bal zo snel mogelijk naar voren schiet. Beter was het geweest om zelf in te kunnen stellen of je wilt spelen met de officiële regels.

Naast de verschillende toernooien kan je in het spel ook je eigen team creëren. Dit blijkt verrassend uitgebreid, waarbij je zowel uiterlijk als eigenschappen van de verschillende spelers helemaal naar je hand kan zetten. Op deze manier kon ik alsnog een goaltje scoren met Memphis Depay, om balbezit strijden in het middenveld als Frenkie de Jong of dat venijnige schot van de tegenstander stoppen als Maarten Stekelenburg. Helaas speelde het spel er zelf niet beter op.

Conclusie

Super Soccer Blast: America VS Europe is duidelijk ontwikkeld om in te spelen op de hype rondom het EK voetbal 2021. Hoewel het spel vermakelijke momenten kent, en ook redelijk uitgebreide opties met betrekking tot het creëren van een eigen team, weet het niet lang te boeien. Zelfs de meest fervente voetbalfans zullen in korte tijd uitgekeken raken door de repetitieve gameplay. Als je daarnaast meeneemt dat er geen officiële spelers en teams in het spel zitten en de meest belangrijke regels van het voetbal ontbreken, kan je deze titel beter links laten liggen. Doe dan nog maar een nieuwe Legacy editie van FIFA…

+ In de basis zelfde besturing als FIFA

+ Cartoony uiterlijk werkt prima

+ Uitgebreide opties

-Ontbreken van de basisregels van het voetbal

-Ontbreken officiële licenties

-Erg repetitief, na 1 toernooi weet je het wel

-Geroge Vermeer!

DN-Cijfer: 5.5