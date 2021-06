De Opening Cinematic van Cris Tales: prachtig en stijlvol

Er is een demo beschikbaar, maar misschien is deze prachtige Opening Cinematic genoeg!

Het is bijna zover. 20 juli komt Cris Tales uit voor de Nintendo Switch. Het spel is er één van velen die er aan zitten te komen, maar valt op door de unieke stijl en typerende gameplay. Kijkend naar trailers en gameplay beelden valt er op dat het spel veel knipogen en verwijzingen heeft naar klassieke JRPG’s, maar is er een eigen identiteit ten grondslag.

De Opening Movie van Cris Tales laat zien dat er veel tijd en werk is gestoken in deze indie titel. Makers Dreams Uncorporated en publisher Modus Games laten met onderstaande trailer zien wat de setting is en introduceert al meerdere karakters die je gaat tegenkomen. In eerdere trailers en beschrijvingen komt naar voren dat tijdreizen een belangrijk onderdeel van de gameplay uitmaken, wat altijd risico met zich meebrengt. Gaat het ook de diepgang geven die er mogelijk is door in het verleden, heden en toekomst te spelen? Ik ben benieuwd.

Cris Tales komt 20 juli uit. In de eShop betaal je €39,99 voor het spel en een fysiek exemplaar zal in dezelfde richting zitten. Mocht je geinterreseerd zijn dan kun je ook alvast een demo downloaden om het spel al wat uit te proberen. Verder is er een speciale Collector’s Edition, maar deze is nog niet voor Europa aangekondigd, dus dat wordt importeren voor de diehard fans.