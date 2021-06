[Review] Griftlands – De kaarten zijn geschud

Het is maar net hoe de kaarten vallen in deze unieke mix van genres!

Griftlands is een science-fiction avonturenspel van de hand van Klei Entertainment (bekend van o.a. Mark of the Ninja en Don’t Starve). Het spel combineert elementen uit verschillende genres. Zo is het in de basis een roguelike, maar kent het en op kaarten gebaseerde gevechtssysteem van een deck-buildinggame. Voeg daar enkele RPG-elementen en een uniek geanimeerd jasje aan toe en je hebt bij voorbaat op papier al een vermakelijke mengelmoes. Maar weet deze stoofpot van genres ook kwalitatief hoog te scoren? Je leest het in onze review!

Kies je karakter

Aan het begin van het spel heb je de keuze uit één van drie personages. Is het je eerste playthrough dan heb je alleen beschikking over de pittige Sal Fallon. Naar gelang je vordert in het spel zal je spion Rook en de buitenaardse Smith vrijspelen. Elk van deze personages heeft een eigen verhaallijn, maar het komt er op neer dat ze allen zoeken naar succes. De eigen verhaallijnen maken weer onderdeel van een groter alomvattend verhaal. Het roguelike element zit hem in de fijnere details zoals personages en situaties die bij de start van je ‘run’ willekeurig gegenereerd worden. Een sterk punt van het spel is dat elke beslissing die je maakt effect heeft op het verdere verloop van je run. En het spel is gevuld met een scala aan keuzes om te maken.

Onderhandelen (met je vuisten?)

Het zal namelijk vaak voorkomen dat je nieuwe personages tegenkomt gedurende je zoektocht naar glorie. Dit leidt tot zogeheten confrontaties, welke zich in twee vormen kunnen afspelen. Je kunt onderhandelen waarbij je het gesprek aangaat of je kan een gevecht starten om je zin te krijgen. Bij beiden zal je gebruik maken van een kaartendeck waarbij je op een turn-based manier tegen je tegenstander speelt. Vanwege deze deck-building manier van gameplay wordt Griftlands daarom ook veelvuldig vergeleken met het prijswinnende Slay the Spire.

Het onderhandelen verloopt op een rustige en vooral strategische manier. Hierbij kan je zelf kiezen of je een tactvolle kaart speelt of juist meer dwang uitoefent om je tegenstander te beïnvloeden. Weet je het kernargument van je tegenstander af te breken, dan heb je de onderhandeling gewonnen. Gevechten bevatten begrijpelijkerwijze meer actie. Zo zullen eventueel verzamelde teamleden naast je strijden om de vijand klein te krijgen. De verschillende kaarten die je kan spelen zijn aanvalskaarten, verdedigende kaarten of kaarten die leden van je team genezen. Weet je een gevecht te winnen dan krijg je de keuze of je de vijand laat gaan, of dat hij het gevecht met zijn leven zal moeten bekopen. Gedurende het spel verzamel je nieuwe kaarten die je kunt gebruiken tijdens deze onderonsjes. Deze heb je nodig, aangezien onderhandelingen en gevechten later in het spel moeilijker worden. Verlies je een confrontatie, dan verlies je alle kaarten en start de run opnieuw.

Hoge replaywaarde

Door de verschillende verhaallijnen en de invloed die je er zelf op hebt heeft Griftlands een hoge replaywaarde. Het is simpel gezegd ontzettend leuk om te zien hoe bepaalde karakters met verschillende benaderingen op je reageren. Waar je in een eerdere run een bepaald personage hebt vermoord om zo een item te bemachtigen, kan je dat in een tweede run van hem krijgen door subtiel te praten. Maar door hem te vermoorden kon je eerst nog vriendjes worden met een ander personage later in het verhaal, die het nu juist op jou gemunt heeft. Het is goed opletten in deze science-fiction wereld die af en toe doet denken aan het Wilde Westen. Feitelijk is niemand te vertrouwen en de bandjes die je smeed zouden weleens van korte duur kunnen zijn. Het leuke is dat je de vrijheid hebt om zelf te beslissen of je het dialoog aangaat of je wapens laat praten. Hierdoor blijft het spel vers aanvoelen.

Animatiestijl

Ontwikkelaar Klei Entertainment heeft eerder hoge ogen gegooid met de animatiestijl van zijn games. Griftlands vormt hier geen uitzondering op. De handgetekende stijl komt goed tot zijn recht en oogt vloeiend. De vormgeving van de verschillende buitenaardse personages toont de fantasie van de makers. Hoewel er geen gesproken teksten zijn (de karakters brabbelen een beetje), is er voldoende aandacht besteed aan de dialogen, waardoor de verschillende karakters voldoende uitgediept worden. De soundtrack doet er gelukkig niet aan onder en voegt bijvoorbeeld de nodige spanning tijdens gevechten toe.

Conclusie

Griftlands valt niet zomaar in een hoekje te stoppen. Het is een ervaring die doet denken aan de ‘choose your own adventure’ boeken, waarbij jouw keuzes het plot bepalen. En dat tot in het veelvoudige, gezien elke keuze weer nieuwe mogelijkheden weet te bieden. Ben je geen liefhebber van turn-based actie, dan is Griftlands niet voor jou. Maar spreekt de unieke brei van gameplay en stijl je bij voorbaat al aan, dan kan ik je vertellen dat Griftlands je niet zal teleurstellen. De oneindig veel replaywaarde dat deze game bevat is voor de zachte prijs van €13.29 zeker een aanrader.

+ Je eigen keuzes vormen het verhaal

+ Aantrekkelijke handgetekende animatiestijl

+ Hoge replaywaarde

+ Zeer goede prijs/kwaliteit verhouding

– Slechts 3 speelbare personages, meer was interessant geweest

– Geen gesproken dialogen

DN-Score: 9