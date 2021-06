[Review] Gamestudio – leer, creëer en speel!

Heb jij altijd al programmeur willen worden? Wellicht is deze titel dan iets voor jou!

Kun jij je het vierde pakket in de Labo-serie nog herinneren? In Nintendo Labo VR, welke in 2018 verscheen, kon je niet alleen een VR-bril in elkaar zetten, maar zelfs je eigen spellen creëren. Dit bleek uiteindelijk de fundering te zijn van een spel dat toen nog op de markt moest komen, namelijk Gamestudio. Inmiddels kunnen Switch-bezitters sinds 11 juni met deze titel aan de slag en kunnen ze al volop hun creativiteit kwijt in het maken van spellen. Maar is het maken van jouw eigen games eigenlijk wel leuk en is Gamestudio misschien niet te complex? Je leest het in deze review.

Programmeren kun je leren!

Meestal begint een spel met een verhaal of avontuur, maar dat is bij Gamestudio niet het geval. Deze titel laat namelijk meteen heel goed zien wat voor game het is. Zo maak je direct als je Gamestudio opstart al kennis met het eerste spelletje. Bij deze platformer moet door middel van het bewegen van het poppetje een appel proberen te bemachtigen. Echter kom je er al snel achter dat je niet kunt springen en dit platform-level dus nog niet compleet is waardoor je het spelletje niet kunt voltooien. Meteen hier mag je al de eerste knopixen (waarover later meer) met elkaar verbinden en wordt er bovendien al mooi aangegeven waar Gamestudio precies voor staat. In deze titel mag jij namelijk jouw eigen games maken en daarvoor moet je echt alles zelf doen. Zo zal je onder andere een personage moeten laten bewegen, objecten plaatsen waar je bijvoorbeeld op kunt lopen of die je juist ter decoratie kunt gebruiken, maar uiteraard ook muziek en effecten toevoegen. Hoewel het inderdaad klopt dat je hier allemaal zelf voor moet zorgen, word je gelukkig niet helemaal in het diepe gegooid.





Na deze kleine uitleg ga je namelijk aan de slag met ontdekkingslessen. Tijdens deze zeven verschillende lessen leer je de basis van Gamestudio zodat je genoeg informatie weet over het programmeren waardoor jij uiteindelijk jouw eigen volledige game kan creëren. Onder begeleiding van jouw nieuwe maatje en tevens behulpzame begeleider Bob ga je aan de slag met de eerste echte ontdekkingsles, Tikkertje Showdown. Zoals de naam eigenlijk al weggeeft maak je in deze les een game waarbij één van de twee spelers de ander moet aanraken. Om het allemaal net iets leuker te maken zullen beide spelers ook nog eens ronde ballen moeten ontwijken. Hoewel het concept vrij simpel klinkt moet jij echt alles zelf regelen om het spel werkende te krijgen, maar gelukkig krijg je daarbij hulp van Bob. Dit blauwe stipje gaat jou helpen om alle games bij de ontdekkingslessen goed werkend te krijgen waardoor jullie samen een volledig spel kunnen creëren. Mocht je trouwens nog meer informatie willen hebben over verschillende onderwerpen dan legt het roze stipje Alice dat met alle liefde aan je uit.

Wat ik niet trouwens niet had verwacht is dat er bij elke cursus staat aangegeven hoe lang je er ongeveer over gaat doen om het spel te creëren. In het geval van Tikkertje Showdown is dat 40 minuten, waar ik in eerste instantie best wel een beetje van schrok. Echter was dat nergens voor nodig want elke les is opgedeeld in verschillende stappen. Hierdoor kun je dus zonder je voortgang te verliezen altijd makkelijk stoppen en op een later moment verder gaan. Dit is trouwens erg praktisch want de latere lessen, waar jij jouw eigen platformer en zelfs race-game gaat maken, duren nóg langer. Het zou dus best zuur zijn geweest als je de voortgang kwijt zou raken, maar dat is gelukkig dus niet het geval.

Nu is het de beurt aan jou!

Nadat je de eerste ontdekkingsles hebt gevolgd kun je eigenlijk al direct aan de slag met jouw eigen creaties. Je vraagt je ongetwijfeld af hoe dat maken van spellen precies werkt, maar daar is best een simpel antwoord op. Gamestudio bevat namelijk knopixen. Deze vriendelijke wezentjes zijn er in verschillende soorten en maten te vinden en zorgen ervoor dat jouw spel daadwerkelijk tot leven komt. Dit is dan ook de reden dat Gamestudio talloze knopixen heeft die allemaal andere functies hebben. Misschien zijn de belangrijkste van alle knopixen toch wel de knop-knopix en de speelscherm-knopix. De knop-knopix houdt namelijk in de gaten wanneer je op welke knop drukt en op die manier kun je dus objecten laten bewegen. Het is natuurlijk wel heel leuk dat je iets kunt laten bewegen, maar als je niks ziet kun je een spel niet spelen. Daar komt de speelscherm-knopix heel goed van pas. Deze knopix ziet namelijk alles wat binnen het vak staat en hierdoor kun je dus ook je beweegbare object zien.

In totaal zijn er meer dan 80 verschillende knopixen, welke je overigens ook nog eens aan elkaar kan koppelen voor andere resultaten. De resultaten zijn dus bijna eindeloos, maar toch is er wel iets waar je rekening mee moet houden. Er is namelijk een limiet voor het plaatsen van knopixen. Het is namelijk niet mogelijk om meer dan 512 wezentjes neer te zetten. Toch moet je mij geloven als ik zeg dat dit er meer dan genoeg zijn om een leuk spel te maken. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je iets niet kunt creëren in Gamestudio.

Het is leuk om te zien en te horen dat alle verschillende knopixen allemaal hun eigen personaliteit hebben. Dit hoor je aan de geluidjes, maar kun je ook lezen aan de stukjes tekst. Tijdens de uitleg van de ontdekkingslessen communiceren de knopixen soms ook met elkaar en met de speler (jij dus!). Door deze gesprekken verscheen er regelmatig een glimlach op m’n gezicht. Dit is echt heel positief want Nintendo heeft er dus alles aan gedaan om het volgen van de ontdekkingslessen zo leuk mogelijk te maken.

Jouw creaties delen en die van andere spelen

In tegenstelling tot Super Mario Maker kun je in Gamestudio helaas niet heel gemakkelijk een spel van andere spelers spelen. Deze titel beschikt namelijk niet over een handig menu waarin je makkelijk een game kunt selecteren. Je moet dus echt naar een externe website gaan om daar codes vandaan te halen en deze handmatig in te voeren in Gamestudio. Als jij dus van plan bent om veel spellen te spelen in plaats van zelf te creëren, onthoud dan wel dat je iets meer moeite moet doen om game-ID’s te zoeken dan bij Super Mario Maker. Hetzelfde geldt dus eigenlijk ook voor de maker, want die moet opzoek gaan naar een plek waar diegene z’n game-ID kan achterlaten. Ik hoop echt dat er gewerkt wordt aan een update waardoor Gamestudio alsnog een soort van verzamelplaats voor spellen in de game kan krijgen. Dan is het zowel voor de maker als de speler allemaal een stuk toegankelijker om levels te delen en downloaden. Wat trouwens wel ontzettend tof is, is dat je kunt bekijken hoe andermans spel er achter de schermen uitziet, waardoor je dus ook van andere spelers kunt leren.

Audiovisueel

Uiteraard is geen spel compleet zonder muziek en geluidseffecten, dus die van jou ook niet! Daarom kun je zeer gemakkelijk een muziek- en/of geluid-knopix tot het leven roepen, deze koppelen aan een constant-knopix en je game voelt al meteen een stuk vrolijker aan. Het is fijn dat je echt uit enorm veel verschillende geluidseffecten kunt kiezen. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende dierengeluiden, alarmen en jingles en dat is pas het topje van de ijsberg. Bovendien kun je de thema’s, melodieën, het ritme en de andere instrumenten in de muziek aanpassen waardoor je hoe dan ook de sfeer kunt creëren die jij het beste bij jouw titel past. Natuurlijk zijn de mogelijkheden niet eindeloos, maar er zijn meer dan genoeg deuntjes om jouw creatie eigen te maken. Toch heb ik op het gebied van de audio nog wel iets aan te merken. Buiten de bliepjes en andere geluiden van de menu’s en knopixen om, is er helemaal geen muziek te horen als je jouw eigen spel aan het maken bent. Dit is natuurlijk super jammer omdat het nu veel te stil is en bovendien hoor je tijdens het volgen van de lessen wel muziek. In mijn ogen is dit dus een beetje een vreemde keuze geweest.

Het uiterlijk van Gamestudio is lekker simpel, maar toch vind ik dat super goed passen bij een titel als deze. De menu’s zijn ondanks dat ze veel tekst bevatten duidelijk en gelijk te begrijpen en tevens kan je alles zo mooi maken als je maar wilt. De simpele objecten die het spel kent zijn balken, waar je uiteraard ook vierkanten van kunt maken, cilinders en bollen. Dit zijn dan ook de enige vormen die je kunt gebruiken in je games. Alhoewel dit vrij standaard en saai klinkt kun je alles aan elkaar koppelen en daardoor bijvoorbeeld een (wat hoekige) hond maken. Bovendien is het mogelijk om texturen op die simpele objecten te plakken waardoor je alles er anders uit kunt laten zien. Ondanks dat het best lastig is om iets moois te maken kan je zelfs jouw eigen 2D personages ontwerpen als je dat zou willen. Er zijn dus ook op het gebied van uiterlijk heel wat opties om een fantastisch spel te maken. Uiteraard is het ook mogelijk om al bestaande voorwerpen toe te voegen aan jouw spel, de zogenoemde complexe objecten. Zo zijn er onder andere appels, schatkisten, robots, zeemeerminnen, potloden en ga zo maar door.

Conclusie

Laat ik beginnen met zeggen dat Gamestudio mijn verwachtingen serieus heeft overtroffen. Het spel is simpel, maar toch duidelijk vormgegeven en vrijwel alles wat deze titel te bieden heeft wordt behandeld in de ontdekkingslessen. Hoewel het creëren van levels vrij lang duurt vliegt de tijd echt voorbij. Ik heb namelijk regelmatig gehad dat ik zo in mijn creatie zat dat ik niet eens door had dat het al een paar uur later was. Bovendien is het super tof dat je spellen van andere spelers kunt spelen, maar het is wel jammer dat je de game-ID’s handmatig in moet voeren. Toch is Gamestudio naar mijn mening zeker de moeite waard om aan te schaffen. De titel is immers super scherp geprijsd en je hebt voor €29,99 echt heel veel maak- en speelplezier.

+ Het is erg leuk en leerzaam om te programmeren in Gamestudio

+ De gesprekken die knopixen met elkaar en met jou hebben zijn erg vermakelijk

+ Ik heb nu al hele gave creaties voorbij zien komen, dus wie weet wat de toekomst ons gaat brengen!

– Er is geen in-game verzamelplaasts voor creaties van jou en andere spelers.

DN-Score: 8,5