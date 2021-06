E3 2021 Awards – dit zijn de grote winnaars

Wat zijn de meest geanticipeerde game van de show?

Dit jaar sloot ESA, de organisatie achter de E3, het populaire game-event af met de E3 2021 Awards Show. Deze show werd gehouden in samenwerking met een aantal grote internationale gaming-websites. Redactieleden van IGN, GameSpot, PC Gamer en GamesRadar+ kozen uiteindelijk de meest geanticipeerde games én beste presentatie. Met deze show wil de organisatie waardering geven aan de spellen waar het meest naar wordt uitekeken. De grote vraag: wie zijn de grote winnaars geworden? En zit Nintendo ook bij de winnaars?

Nintend is zeker terug te vinden in de lijst met winnaars, maar wist niet de prijs voor de meest geanticipeerde game vam de show binnen te halen. Dat is namelijk Forza Horizon 5. Geen Breath of the Wild 2 dus, maar gelukkig is deze game wél in de prijzen gevallen. De complete lijst kun je hieronder vinden en daarin staan onder andere ook Mario + Rabbids Sparks of Hope én The Great Ace Attorney Chronicles!

Beste presentatie van E3 2021

Xbox + Bethesda Showcase

Meest geanticipeerde game van de show

Forza Horizon 5

Meest geanticipeerde Nintendo-titel

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Meest geanticipeerde Ubisoft-titel

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Meest geanticipeerde Gearbox-titel

Tiny Tina’s Wonderlands

Meest geanticipeerde Square Enix-titel

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Meest geanticipeerde Xbox / Bethesda-titel

Halo Infinite

Meest geanticipeerde spel van de PC Gaming Show

Songs of Conquest

Meest geanticipeerde spel van de Future Games Show

Immortality

Meest geanticipeerde Intellivision-titel

Asteroids

Meest geanticipeerde Indie-game

Falling Frontier

Meest geanticipeerd game van Freedom Games

Airborne Kingdom

Meest geanticipeerde Capcom-titel

The Great Ace Attorney Chronicles

Meest geanticipeerde Yooreka Studio-game

Loopmancer