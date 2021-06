De teaser site voor Metroid Dread is er met nieuwe informatie

Nog meer info! Want de teaser site bevat al een artikel met diepgaande informatie.

Er komt veel informatie naar buiten voor de aangekondigde Metroid Dread, zo hebben we eerder vandaag al artikelen gedeeld met gameplay. Maar er is meer! De teaser site is online en bevat al mooi wat informatie. Zo is er nu de Metroid Dread Report Vol. 1 te lezen. In dit eerste artikel wordt dieper ingegaan op de trailer. Wat betekent Dread? Wat is E.M.M.I. precies? Er wordt ook ingegaan op de combat van de game en het tofste is dat er per onderdeel extra inzicht komt vanaf het developer team.

We hebben al wat informatie gedeeld in vorige artikelen, want we zitten er bovenop met al het nieuws. Dus in eerste instantie kun je op de teaser site het eerste volume lezen, maar we hebben ook al wat extra informatie in dit artikel staan op onze site mocht je een eerste indruk willen hebben. Wie is er nog meer hyped voor dit nieuwe deel in de serie?