Wizard with a Gun aangekondigd voor de Switch

Schiet er met je vrienden op los, met kogels en een vleugje magie

Bijzondere titel niet? Het wordt ook een bijzonder spel. Van Devolver Digital en Galvanic Games komt deze online coöperatieve sandbox survival game. Het is een hele mond vol, maar de trailer geeft misschien een wat beter beeld. De stijl lijkt enorm herkenbaar, Don’t Starve iemand?

In het kort wat informatie over het spel:

– De wereld is gevuld met gevaarlijke wezens en magische mysteries. Je kunt alleen of met vrienden bezig om spullen te verzamelen, craften en je wizard te bouwen zoals jij wil. Je maakt unieke wapens, kogels en meubels voor je tovertoren. Met als kleine bijzaak dat misschien alles afbrand in een magisch ongelukje, oeps.

– Magische wapens en kogels met verschillende elementen. Die kan je weer combineren voor nieuwe elementen, of een andere knal zoals een shotgun of pistool en meer.

– Outfits voor je wizard zijn een ding. Puntmutsen en gewaden genoeg!

– De wereld is willekeurig gegenereerd. Er zijn verscheidene gebieden te vinden, maar waar je die kan vinden is compleet willekeurig dus. Vanuit je toren kun je de wereld resetten en opnieuw een frisse ervaring in duiken.

– Je kunt dus alleen of met maximaal vier andere wizards de wereld in duiken.

– Magie is systematisch. Met andere woorden, experimenteer! Welk effect heeft die ene spell op die ene vijand? Je komt op creatieve wonderen, of minder dan geweldige rampen die je wereld op de kop kunnen zetten.

Het gaat nog even duren voordat Wizard with a Gun er is (ergens in 2022), maar dit beloofd een leuk co-op spel te worden. Zijn er meer mensen die de titel alleen al geweldig vinden?