Hoa krijgt weer nieuwe release datum

De game staat nu gepland voor augustus

PM Studios en Skrollcat Studio hebben de release datum van Hoa, hun handgetekende puzzel platformer game, opnieuw veranderd. De game staat nu gepland voor augustus. Het is al de tweede keer dat de game vertraagd wordt. De game werd afgelopen jaar tijdens de Indie World showcase aangekondigd, waar het toen een release datum kreeg van april dit jaar. Later werd dit uitgesteld naar juli, en nu is het dus uitgesteld naar augustus. Aangezien er nog geen concrete datum is, is het maar de vraag of deze datum wel blijft plakken. Voor nu is er in ieder geval een nieuwe trailer vrijgegeven, die je hieronder kunt bekijken.

In Hoa volg titelpersonage Hoa, die op reis is terug naar de plek waar het allemaal begon. Samen met haar reis je door prachtige handgetekende omgevingen, terwijl je de magie van de natuur en je verbeelding ervaart. Los puzzels op in deze vredige en rustgevende game en laat je meevoeren door de prachtige tonen van de muziek.