[Special] De 15 beste Zelda-games volgens Denis

Denis schotelt je zijn persoonlijke top 15 voor in aanloop op de E3!

De release van het vervolg op The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 lijkt dichterbij te komen, hoewel we natuurlijk eerst nog meer informatie willen over deze game tijdens de E3-gamebeurs van 2021. Of we daadwerkelijk meer gaan zien van deze game tijdens E3 2021 blijft nog gissen, maar gelukkig zijn er genoeg Zelda-games om ons tot die tijd bezig te houden.

Denis kan in elk geval niet wachten op meer informatie over het vervolg op Breath of the Wild en heeft alvast een lijst voor je gemaakt waarin hij zijn persoonlijke top 15 beste The Legend of Zelda-games tot nu toe bespreekt. Welke Zelda-game zou er op nummer 1 staan? Is het “The Legend of Zelda: Ocarina of Time” of toch “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”? Je checkt de top 15 hieronder!

15. Zelda 2: The Adventure of Link (Nintendo Entertainment System, 1987)

De tweede Zelda-videogame was anders dan de eerste, want de tweede heeft een top-view, maar ook 2D side-scrolling levels. Daarnaast heeft deze tweede game ook RPG-elementen. Sommige van de onderdelen van de tweede Zelda-game hebben de tand des tijds niet goed doorstaan, maar zijn wel standaarden geworden in de daaropvolgende games, zoals: de magiemeter en interactie met niet-speelbare karakters. Zelda 2 is geen slechte game, helemaal niet zelfs. Tóch is deze game één van de minder populaire.

14. The Legend of Zelda: Spirit Tracks (Nintendo DS, 2009)

Deze game is de tweede Zelda-game die uitkwam op de Nintendo DS en het is de opvolger van “The Legend of Zelda: Phantom Hourglass” (hieronder besproken). In deze game voelt het besturen van Link en zijn kompaan heel vloeiend en natuurlijk, maar aan de andere kant voelde de gehele wereld die te zien is vanuit een locomotief op treinrails juist heel vreemd. Het game-element waarbij je moet blazen in de microfoon van je DS-console voelt raar en zorgt voor heel wat speelproblemen op het moment dat je in een omgeving bent met meer achtergrondgeluid. De wereld van Spirit Tracks is kleurrijk en interactief, maar sommige van de keuzes in game design maken deze Zelda-game niet per se een topper. Deze game in de franchise had veel beter kunnen zijn.

13. The Legend of Zelda: Phantom Hourglass (Nintendo DS, 2007)

De game spelt zich af vóór “The Legend of Zelda: Spirit Tracks” en heeft dezelfde cartoon-achtige art-style. De wereld van Phantom Hourglass is meer open dan die van Spirit Tracks en je ervaart de wereld vanuit een stoomboot. Oók heeft dit spel een multi-player optie. Jammer bij deze videogame is dat je vaker terug moet keren naar dezelfde tempels om een bepaald spelonderdeel af te kunnen ronden. Dit gegeven viel niet bij alle gamers in de smaak. Deze game is zeker het spelen waard, omdat er genoeg in dit spel te ontdekken valt om de ervaring fris en uitdagend te houden.

12. The Legend of Zelda: Oracle of Seasons en The Legend of Zelda: Oracle of Ages (Game Boy Color, 2001)

Deze games zijn eigenlijk gemaakt om allebei uit te spelen en zo het volledige verhaal te ervaren. Beide games worden top-down gespeeld, maar bij de één kan de held Link de seizoenen veranderen (Oracle of Seasons) en bij de andere de tijd (Oracle of Ages). Nog een ander verschil is dat Oracle of Seasons meer gebaseerd is op actie en Oracle of Ages meer puzzels heeft. De progressie in de ene game zorgt er ook voor dat je verder komt in de andere. Deze games zijn episch, maar niet legendarisch, zoals andere Zelda-games.

11. The Legend of Zelda (Nintendo Entertainment System, 1986)

Dit is natuurlijk dé game waar het allemaal mee begon voor de “The Legend of Zelda”-franchise in 1986, hoewel men destijds natuurlijk nog niet wist hoe groot deze games uiteindelijk zouden worden. Voor één van de eerste keren in videogamehistorie werden gamers gedropt in een grote wereld waar van alles ontdekt kon worden, zoals tempels die uitgespeeld moest worden voordat je verder kon in het spel. Voor het eerst was het ook mogelijk om je game te saven en dan gewoon door te gaan waar je gebleven was. Wat een revolutie! Hoewel deze videogame legendarisch is, bereikt deze nog lang niet het niveau van latere Zelda-games.

10. The Legend of Zelda: Skyward Sword (Wii U, 2011)

Gelet op de chronologie van The Legend of Zelda-franchise is Skyward Sword de eerste Zelda-game in het totale Zelda-verhaal. Hoewel alles aan deze game geweldig is, bleken de controls een groot probleem voor veel gamers. Deze game maakt veelvuldig gebruik van motion-controls en dat is niet iets waar iedere gamer blij van wordt. Toch mag dit de pret niet drukken en is Skyward Sword een favoriet geworden van veel fans van de Zelda-franchise.

9. The Legend of Zelda: The Minish Cap (Game Boy Advance, 2004)

Deze game lijkt een overlap te hebben met de Zelda-games die ervoor kwamen, want er is een 2D- en 3D-perspectief en je kunt bepaalde wapens toewijzen aan bepaalde knoppen. Hetgeen deze game écht bijzonder maakt is dat de speelbare held Link een hoed draagt die je kan gebruiken om groter en kleiner te worden en op die manier een level uit te spelen. Deze Zelda-game is relatief kort ten opzichte van andere games uit de franchise, maar dat is dan ook het enige mindere eraan.

8. The Legend of Zelda: A Link between worlds (Nintendo 3DS/2DS, 2013)

Hoewel deze game is uitgekomen op de Nintendo 3DS, zijn er ook hele sterke 2D-game-elementen in deze game te vinden. In de game kan Link een 2D-schildering worden en zo bepaalde obstakels vermijden of juist uitschakelen. Door deze toevoeging wordt puzzelen in deze Zelda-game ontzettend leuk. A Link Between Worlds is een soort van vervolg op “The Legend of Zelda: A Link to the Past” en heeft daarom ook een wat donkerdere versie van het land Hyrule. Deze plottwist zorgt voor een coole storytelling. A Link Between Worlds is geweldig, maar of het ook de beste Zelda-game ooit is…

7. The Legend of Zelda: Link’s Awakening (Game Boy, 1993)

Deze handheld-game is misschien wel de mooiste Zelda-ervaring ooit. In de videogame spoelt Link aan op een vreemd eiland en moet hij alle geheimen van het eiland ontdekken om uiteindelijk te kunnen ontsnappen. De game is relatief kort, maar benut wel ieder hoekje van zijn eiland-setting om deze game memorabel te maken. Deze Zelda-game heeft meerdere remakes gehad, o.a. op Game Boy Color, Nintendo 3DS/2DS en de meest-recente op de Nintendo Switch. Dit geeft ook aan hoe geliefd deze game daadwerkelijk is.

6. The Legend of Zelda: Twilight Princess (Nintendo Wii, 2006)

Deze game kwam destijds gelijktijdig op de Nintendo Gamecube en Nintendo Wii uit en werd een succesgame voor beide consoles. In de game vocht je je een weg door monsters uit de twilight realm en kon je Link laten veranderen in een wolf. Daarnaast kreeg je de hulp van een geweldig sidekick met de naam Midna. Sommige gamers vinden deze game geweldig, anderen vinden juist dat deze game helemaal niets nieuws brengt. Desondanks heeft Twilight Princess geweldige graphics en een innemend verhaal. De setting van deze game is donkerder dan zijn voorgangers, maar dat maakt dit spel niet minder fantastisch.

5. The Legend of Zelda: A Link to the Past (Super Nintendo Entertainment System, 1991)

Dit is één van de meest-invloedrijke Zelda-games ooit gemaakt. Deze game bracht nieuwe standaarden voor de Zelda-franchise, namelijk: the Master Sword, hook shot en verschillende versies van dezelfde wereld. Deze game speel je top-down en de muziek is legendarisch in de wereld van videogames. Deze Zelda-game heeft meerdere keren een remake gekregen. Er is zelfs een multiplayer-versie onder de naam “The Legend of Zelda: Four Swords Adventures”. Deze game wordt wel eens de beste Zelda-game ooit genoemd, dus ga deze zeker een keer spelen.

4. The Legend of Zelda: The Wind Waker (Nintendo Gamecube, 2003)

Deze cartoon-geïnspireerde Zelda-game speelt zich af in een wereld vol eilanden, zeeën, piraten en monsters. Door het gebruik van de cartoon graphics kan deze game nog jaren mee, omdat deze niet onderschikt kunnen raken aan de kracht van consoles en dus graphics. De gameplay is fantastisch, de relatief gemakkelijke controls subliem en je kunt buiten Link soms andere karakters besturen in bepaalde kerkers. De muziek en de humor van deze game zijn geweldig. Kortom, dit is één van de leukste Zelda-games ooit gemaakt!

3. The Legend of Zelda: Majora’s Mask (Nintendo 64, 2000)

Nadat Link reist naar een vreemde wereld die op Hyrule lijkt moet hij Majora’s Mask zien te vinden om ervoor te zorgen dat de maan niet op deze nieuwe dimensie crasht. Hij heeft hiervoor drie dagen. Deze Zelda-game is donker en dramatisch, waardoor deze niet voor alle gamers is. Deze game zit vol side-quests en er zijn verschillende maskers die je verschillende vaardigheden geven. De muziek, het verhaal en de gameplay van deze game zijn fantastisch. Deze Zelda-game moet je zeker eens gespeeld hebben!

2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch, 2017)

Dit is de meest-recente Zelda-game die geen remake of spin-off is. Deze game is enorm groot en uitgebreid. En het is zelfs zo dat als je de game 100 uur speelt je nog steeds aan het zoeken bent naar nieuwe dingen. Sommige gamers hebben geklaagd over kerkers die niet helemaal fantastisch waren en dat een wapensysteem met items die kapot kunnen niet helemaal handig was. Toch blijft deze Zelda-game a piece of video game art! Ook heeft Nintendo in 2019 aangekondigd dat er een vervolg op deze game aankomt.

1. The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo 64, 1998)

Je had dit vast wel verwacht, want deze Zelda-game is episch, legendarisch, grotesk, fantastisch, subliem, geweldig, en nog heel veel meer superlatieven. Het is de eerste 3D-game in de Zelda-franchise en in die hoedanigheid is deze de ultieme perfectie. De verhaallijn van deze game is het epicentrum van alle The Legend of Zelda-games. Het verhaal van Ocarina of Time is geweldig, de wereld haast compleet interactief, de muziek is een knap staaltje werk in videogamemuziek, de controls ongeëvenaard, en nog heel veel meer. Misschien is deze game niet je persoonlijke favoriet, maat je moet toegeven dat Ocarina of Time een enorme invloed heeft gehad op hoe wij tegenwoordig videogames spelen. Voor sommige is deze Zelda-game niet alleen de beste in de franchise, maar de beste videogame ooit gemaakt…

Wat vind jij?

Ben je het eens met de deze top 15 of had jij liever een andere volgorde gezien? Zie jij “The Legend of Zelda: Ocarina of Time” als één van de meest-legendarische games ooit gemaakt? Laat het weten in de comments hieronder!