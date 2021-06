Smite krijgt een Stranger Things evenement

Weer een enorm leuke crossover in Smite!

Voor de mensen die Smite niet kennen, Smite is een MOBA-game waar een grote groep goden het tegen elkaar opneemt in verschillende arena’s. Deze MOBA is echter wat anders dan je wellicht gewend bent van dit genre, het is namelijk third person. Hierbij kijk je niet vanuit de lucht naar je poppetje, zoals in League of Legends, maar je kijkt vanachter mee! Daarmee krijg je ook nog een mooi uitzicht terwijl je speelt ;)!

Naast goden staan ook personages van bekende series op je te wachten in de vorm van speciale skins. Het vorige collaboratie evenement was namelijk Avatar! Hierin werden bekende goden omgetoverd in personages van de serie. Nu is het de beurt aan de populaire horror serie genaamd Stranger Things. Zo zal de Demogorgon, Eleven, Starcourt Eleven, The Mind Flayer én Hopper helemaal speelbaar zijn als speciale skins voor bestaande karakters. Naast dit voegt deze samenwerking een nieuwe map toe aan het spel die is gebaseerd op de duistere ”Upside Down” wereld.

Wil je de skins in actie zien? Bekijk dan de trailer voor de collaboratie hieronder!

Deze crossover gaat op 13 juli van start!