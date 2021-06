[Release Radar] Uitgelichte releases week 24

Lees meer over de selectie spellen die komende week zullen verschijnen

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. ook deze week hebben we weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

The Sisters – Party of the Year

Verschijnt op: 16 juni 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

Bereid je voor op een heleboel gekkigheid in deze gezellige party co-op! Ga op avontuur met de gezusters Marleen en Wendy en speel met hun vrienden allerlei vreemde maar vermakelijke mini-games en verken de stad waar de zussen wonen. Het begon allemaal als een grapje, de zussen wilde beiden voor oud en nieuw een feest organiseren, uiteindelijk is het deze dolle boel aan spelletjes en vermaak geworden. Speel 24 mini-games in 4 verschillende multiplayer modi.

32 Secs

Verschijnt op: 17 juni 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €25,99

Pak je cybermotor maar uit je garage, want het is tijd om te scheuren over het asfalt! Race in een futuristische stad en neem verschillende uitdagingen aan. Of het nu een race tegen de klok of tegen anderen is: maak zoveel mogelijk snelheid en win! Het is mogelijk om te boosten waarmee je tactisch jouw tegenstanders achter je kunt laten. Daarnaast gebruik je gewonnen munten om jouw voertuig te upgraden naar nog een hogere snelheid. Ontgrendel nieuwe motors en zorg dat ook die de upgrades krijgen die ze nodig hebben. Word de snelste van de sci-fi stad!

Bear’s Restaurant

Verschijnt op: 18 juni 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €12,99

Een beer die een restaurant runt, klinkt vrij logisch voor een spelletje. Echter, dit restaurant is er niet zomaar een, maar in dit eettentje komen de doden hun laatste maaltijd nuttigen. Van hamburgers tot een omelet en van sushi tot pudding. In het restaurant speel je als ‘cat’, de assistent van beer. Ontdek hun herinneringen, want je hebt geen idee wie je nu eigenlijk echt bent. Zou je daar achter kunnen komen?