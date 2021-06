Probeer Gamestudio uit met de gratis demo

In deze demo leer je je eerste één-tegen-één-actiegame te maken.

Vandaag komt Gamestudio uit. In deze nieuwe game van Nintendo is het aan jou om je eigen spellen te programmeren. Dit doe je niet met code, maar in een visuele omgeving. Je moet namelijk diverse verbindingen maken tussen Nodon om zo acties uit te laten voeren als je op een bepaalde knop drukt. Je hebt dus geen enkele ervaring nodig met programmeren!

Nu vraag je je misschien wel af of dit iets voor jou is. Gelukkig heeft Nintendo vandaag ook een demo voor deze game uitgebracht. In deze demo kun je de eerste les “Tikkertje Showdown” spelen. Tijdens deze les maak je van het begin tot het eind een één-tegen-één-actiegame. Je kunt de demo via deze link of in de eShop downloaden.

Ben je helemaal enthousiast geraakt na de demo, of was je sowieso al van plan om de game te kopen? Gamestudio is vanaf vandaag verkrijgbaar in de Nintendo eShop voor €29,99.

Leer games maken van de experts bij Nintendo. #Gamestudio is nu verkrijgbaar voor de #NintendoSwitch!



Probeer de game gratis: https://t.co/0O4SktJd8j pic.twitter.com/kc8CglxfAC — Nintendo Nederland (@NintendoNL) June 11, 2021