Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin krijgt Summer Game Fest trailer vol actie

Tijdens de Summer Game Fest: Kick-off kwam Monster Hunter Stories 2 voorbij met een nieuwe trailer.

Monster Hunter-fans zitten dit jaar goed want naast de onlangs verschenen Switch-titel Monster Hunter Rise verschijnt in juli dit jaar ook Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Vanaf 9 juli kunnen Nintendo Switch-bezitters al met deze nieuwe Monster Hunter-titel aan de slag en inmiddels is het weer tijd voor nieuwe beelden. Deze actievolle nieuwe trailer focust zich dit keer vooral op het verhaal van de game. Capcom zet de game de laatste tijd volop in de schijnwerpers. Zo kregen we eerder al nieuwe screenshots en een nieuwe trailer voorgeschoteld.

In Monster Hunter Stories 2 keert de Felyne Navirou terug om een avontuur te beleven met een Razewing Rathalos. In tegenstelling tot Monster Hunter is Monster Hunter Stories een RPG met turn based combat. Deze game draait om het bevrienden van de monsters in plaats van het afslachten, en de grafische stijl is dan ook een stuk vriendelijker.

Bekijk de nieuwe trailer hieronder en laat vooral even weten of jij ook zo uitkijkt naar de game. Op de redactie kunnen wij in elk geval niet wachten om met Monster Hunter Stories 2 aan de slag te gaan!