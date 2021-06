Ga op reis in Last Stop – Launch trailer

Op avontuur naar de andere kant van het heelal

Annapurna Interactive heeft aangekondigd dat Last Stop vanaf 22 juli 2021 te spelen is, dit avontuur gaat over drie verschillende personages waarmee gespeeld wordt, hun drie verhalen zijn verbonden.



Het spel speelt zich af in Londen, waar Donna als middelbare scholier zo haar problemen heeft: ze voelt zich verstikt in het gezinsleven doordat haar grotere zus haar continu in de gaten houdt. Op een dag gaat Donna met twee vrienden de detective uithangen waarna ze worden gekidnapt.

John, alleenstaande ouder, werkt veel en voelt zich tegelijk schuldig. Het zorgen is niet makkelijk als je alleen bent. Hij vindt het leven van zijn buurman interessant en gaat samen met hem het onbezorgde pad op. Dit brengt de twee in problemen: ze ontmoeten een agressieve vreemdeling en door een artefact hangt er nu een vloek over de twee buurmannen.

Meena is een hardwerkende professional die enkel in haar baan opwinding kan vinden, tot ze op een dag merkt dat er in de kelder op haar werk iets niet helemaal klopt..

Stap in de schoenen van deze drie personages en kom er achter waar hun verhalen naartoe leiden in Last Stop.