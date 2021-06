Super Monkey Ball: Banana Mania duikt opnieuw op

Tevens wordt een Nintendo Switch-versie van de game genoemd.

Een paar maanden geleden werd Super Monkey Ball: Banana Mania in Australië beoordeeld. Hierdoor doken direct de geruchten op over een nieuw deel in de Monkey Ball-serie. Het opduiken van deze titel was onverwachts aangezien SEGA nog geen nieuwe Monkey Ball-titel had aangekondigd. Na een korte periode van stilte is Super Monkey Ball: Banana Mania echter weer in het nieuws. Ook dit keer duikt de game op door een nieuwe leeftijdsclassificatie.

Dit keer is de game beoordeeld in Brazilië. De instantie die games op verschillende dingen beoordeeld, vermeldt dit keer echter ook de Nintendo Switch als één van de platformen waarop de game uit moet komen. SEGA heeft Super Monkey Ball: Banana Mania nog steeds niet aangekondigd, maar met alle game-evenementen die de komende periode plaats gaan vinden is een onthulling op korte termijn zeker niet ondenkbaar.

Zou jij graag een nieuwe Super Monkey Ball-game op de Nintendo Switch zien verschijnen? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!